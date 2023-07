A Cuneo si presentano le nuove funzionalità degli Sportelli Unici

La recente normativa sugli Sportelli Unici ha innovato la disciplina per le Attività Produttive e per l'Edilizia, introducendo novità sia nelle modalità di presentazione delle istanze (domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni), sia per ciò che concerne l'iter procedimentale da seguire per l'ottenimento dei vari titoli autorizzativi, dematerializzando i documenti cartacei.

Seguendo queste norme, il Comune di Cuneo attiverà sul sito istituzionale lo Sportello Unico Digitale, che risulterà essere l'unico strumento riconosciuto per la trasmissione delle istanze.

Le nuove funzionalità saranno presentate dagli assessorati all'Innovazione, alle Attività Produttive ed all'Urbanistica ed Edilizia, in un seminario formativo gratuito ed in presenza, organizzato per il giorno 26 luglio 2023 alle ore 15.30 in sala Vinay di via Roma 4, Cuneo. Il seminario sarà tenuto dal dott. Marco Martini della ditta Technical Design S.r.l. di Cuneo.

L'evento gode del patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo, dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo e del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Mondovì.

Data la limitata capienza della sala, pari a circa 100 posti, si richiede agli interessati di comunicare via mail la partecipazione, all’indirizzo SeminarioSUE@comune.cuneo.it, indicando il proprio nominativo e recapito PEC. Le richieste di partecipazione verranno esaudite in ordine cronologico di arrivo.