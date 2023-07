Allerta gialla sul Roero: oggi nuovo rischio di temporali anche forti

Tocca anche le colline del Roero l’allerta gialla diramata dall’Arpa per il pomeriggio di oggi, lunedì 24 luglio. Il bollettino di allerta meteorologica che l’Agenzia Regionale per l’Ambiente ha pubblicato alle 11.43 di oggi (vedi allegato a fondo pagina) riguarda in particolare le zone centrali e settentrionali del Piemonte, interessando quindi anche l’area della Sinistra Tanaro (all’interno della zona L "Pianura Torinese e Colline"), tra le più colpite dalla grandinata del 6 luglio scorso.



Nessun allarme, stando alle previsioni, interessa invece le aree meridionali della regione (Valli Po, Varaita Maira e Stura, Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Belbo e Bormida), mentre si torna al giallo guardando all’analoga previsione diramata per l’intera Liguria dall’omologa agenzia regionale.



Riguardando al Piemonte, Arpa riferisce in particolare di "diffusa instabilità per il pomeriggio odierno con transito di temporali anche forti. I fenomeni più intensi – si prosegue – sono attesi a nord del Po. Residua instabilità domani mattina (martedì, ndr) con rovesci e temporali deboli o moderati diffusi. Da domani pomeriggio intensificazione della ventilazione in montagna con venti di caduta nelle vallate occidentali e settentrionali che potranno raggiungere le pianure. Residua ventilazione mercoledì mattina sul Piemonte orientale".