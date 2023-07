Asteroide intitolato all’astronomo saviglianese Roberto Bonamico. Per lui l’omaggio del Rotary

Il 21 giugno scorso, durante il convegno annuale su asteroidi e comete che l’Unione Astronomica Internazionale ha tenuto a Flagstaff, in Arizona, nome e cognome dell’astronomo saviglianese Roberto Bonamico sono stati assegnati a un asteroide.

L’importante e meritorio riconoscimento, onorificenza per i suoi meriti nella ricerca di tali corpi astrali, è stato attribuito con la motivazione “ha contribuito alla fotometria degli asteroidi con osservazioni, la loro analisi e il loro uso per la determinazione delle proprietà e della loro forma”.

Bonamico abita in frazione Suniglia con la moglie, ex libraia in via Torino, e da una ventina d’anni studia il cielo e corpi celesti da un osservatorio che, stimolato anche dal figlio, si era costruito nel giardino di casa.



Savigliano ha dato i natali a Giovanni Schiaparelli, uno dei più grandi astronomi italiani, e il Rotary Club Savigliano, che in anni passati già si era interessato all’argomento anche con visite all’Osservatorio di Pino Torinese, ha voluto incontrarlo e rendergli omaggio.



Giovedì scorso una delegazione di soci e amici guidata dal presidente Lodovico Buscatti ha visitato l’osservatorio Bsa, osservate le strumentazioni e conosciuto Bonamico, che ha puntualmente illustrato le fasi più importanti dell’attività che lo vede impegnato da un paio di decenni e che ora gli è valsa l’attribuzione dell’asteroide n. 28772, ora "Roberto Bonamico".

Un sasso, si ricordava poi, che ricordava quell’asteroide n. B612 che Antoine de Saint-Exupery in "Le petit prince citava attribuito del Congrès International d’Astronomie. La visita si è conclusa nell’augurio di una prossima ripetizione serale o notturna.