Liste di attesa di un anno per l'ecodoppler: continue segnalazioni da parte dei nostri lettori

Liste di attesa. Se ne parla sempre più spesso. La Regione sta facendo tutto il possibile per abbatterle, con un piano straordinario che si traduce anche in costi, così come si stanno riorganizzando gli ospedali, a partire dal Santa Croce, che ha comunicato, proprio nei giorni scorsi, un impegno in questa direzione, con l'estensione degli orari delle prestazioni ambulatoriali per alcune visite. E che già aveva messo in atto le strategie per la riduzione delle liste nell'ambito della radiodiagnostica.

Eppure, sono quotidiane le segnalazioni dei lettori proprio relative ai lunghissimi mesi di attesa per effettuare esami e prestazioni.

L'ultima è di oggi, da parte del signor Giuseppe. Avendo seri problemi all'aorta, deve effettuare continui accertamenti. Uno di questi è l'ecodoppler, per effettuare il quale gli è stato dato appuntamento al prossimo 3 luglio 2024.

"Questo comporta che dovrò fare l'esame privatamente a 150 euro. Dagli stessi medici che mi visitano al Santa Croce", evidenzia non senza frustrazione il signore. Una frustrazione che ormai è generalizzata. E lo si vede dalle continue lettere che riceviamo.