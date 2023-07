Sergio Zavattero presidente della zona 1C del distretto 108Ia3 Lions

Il Past President del Lions Club Mondovì Monregalese, l’ingegner Sergio Zavattero di San Michele Mondovì, è stato nominato Presidente della zona 1C del distretto 108Ia3 Lions, il quale comprende il sud Piemonte e la Liguria occidentali.

La nomina è avvenuta da parte del Governatore del distretto, Oscar Bielli, nel corso della prima riunione di gabinetto tenutasi domenica scorsa.

La zona 1C del distretto, di cui Zavattero sarà presidente, oltre al Lions Club Mondovì Monregalese comprende i Lions Club di Borgo San Dalmazzo, Busca, Carrù-Dogliani, Cuneo, Fossano, Saluzzo-Savigliano e Scarnafigi.

Zavattero, nel suo nuovo ruolo, oltre a coordinare in modo sinergico i vari club al fine di realizzare service a favore della zona, dovrà operare in supporto della qualità dei club all'interno della zona, assicurare che i club soddisfino le esigenze sia dei propri soci che delle comunità, che rispettino lo statuto e le norme dell'associazione, che siano a conoscenza del sostegno offerto dal distretto e che si impegnino a favore dell'eccellenza e di una crescita costante.

Nella medesima riunione è stato nominato officer distrettuale per il concorso Eloquenza, il premio letterario Lions e il Poster per la Pace il professor Antonio Rimedio e riconfermato officer distrettuale per gli sport di montagna Luigi Ghiazza, entrambi soci del Lions Club Mondovì Monregalese.