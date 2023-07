Torna nel Cuneese la Borsa Internazionale del Turismo Outdoor

Wow! Quante volte usiamo questa espressione? Tantissime, anche nel corso della stessa giornata e se anche non viene proferita verbalmente, un po’ come nei fumetti, da cui è mutuata, ci viene da pensarlo spesso. Esprime stupore, entusiasmo, insomma un approccio positivo al quotidiano. Ed è a questo stupore che si sono ispirati nel 2013 gli ideatori del progetto di promozione del turismo all’aria aperta in provincia di Cuneo, dalle Alpi alle Langhe: Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, ATL del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. La consapevolezza di vivere in un territorio unico unita ad un pizzico di marketing e ad una buona dose di comunicazione ha portato alla concretizzazione di Wonderful Outdoor World, un grande progetto volto al posizionamento delle due destinazioni (montagne e colline) sui mercati turistici interessati alla proposta di vacanze attive e all’aria aperta.

Torna quindi uno degli appuntamenti più qualificanti del progetto, ovvero la Borsa Internazionale del Turismo Outdoor (11-14 settembre 2023) che porterà sul territorio tour operator internazionali alla scoperta del territorio del Cuneese e delle Langhe Monferrato Roero.

I 40 operatori stranieri ospiti raggiungeranno il Cuneese lunedì 11 settembre per dare il via ai tour che proporranno un assaggio delle numerose proposte di vacanze outdoor in provincia di Cuneo. Mercoledì 13 sarà la giornata dedicata al workshop, con l’incontro tra domanda e offerta: una giornata ricca di appuntamenti calendarizzati presso il Complesso Monumentale di S. Francesco a Cuneo. Seguirà, per gli invitati, una cena di gala nelle Langhe e la conclusione dei tour di visita: una quattro-giorni intensa e ricca di spunti che sarà senz’altro foriera di nuovi sviluppi e contratti di un turismo sempre più improntato su sostenibilità e qualità. Seguirà, in serata, una cena di gala presso il Castello di Govone.

Beppe Artuffo, Presidente dell’Associazione per il Turismo Outdoor WOW dichiara: “Quest’anno l’Associazione WOW compie 10 anni. Un bel traguardo reso possibile grazie ad un team che ci ha creduto fin dall’inizio. Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo i nostri sostenitori e patrocinatori, mentre sul fronte operativo sono da sempre impegnati lo staff dell’ATL del Cuneese e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Come si suol dire, squadra che vince non si cambia. Questa Borsa Internazionale del Turismo torna, dopo tre edizioni ospitate rispettivamente a Mondovì (2015), a Monforte d’Alba (2014) e a Canale (2016) per rinnovare l’impegno degli operatori turistici della provincia di Cuneo e offrire un’occasione importante di incontro con il mercato estero.”