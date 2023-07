Auto fuori strada a Passatore in direzione San Pietro del Gallo

Auto fuori strada nella mattinata di oggi, lunedì 24 luglio, nella frazione cuneese di Passatore. Il veicolo viaggiava in direzione San Pietro del Gallo su via del Bosco quando, per dinamiche ancora da accertare, sarebbe uscita di strada in un campo all'altezza della svincolo con via Macagno e via Salvatora.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo intorno alle ore 13,30 a seguito di una chiamata di un passante. L'occupante del mezzo non era più presente nel momento dell'intervento.