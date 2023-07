Decathlon Italia e Tag Manager Italia: caso studio di successo al GA4 Summit, grazie all'unione tra strategie digitali e sostenibilità

Milano, 19 Luglio 2023 - Decathlon Italia, filiale italiana del gruppo internazionale con sede in Francia, è stata la protagonista di uno dei casi studio più apprezzati presentati al recente GA4 Summit. L'evento, organizzato da Tag Manager Italia ed Ecommerce School, è stato l'occasione per celebrare il successo del progetto di digital analytics di Decathlon Italia nella categoria "Best Rental Ecommerce Tracking" del GA4 Awards.

Tra i brand di articoli sportivi più noti sull’intero panorama globale, Decathlon dispone di più di 1.700 negozi in 59 paesi e abbigliamento e attrezzature per oltre 80 discipline sportive. Un’azienda responsabile impegnata in progetti che coniugano sostenibilità, digitale e servizi personalizzati.

Grazie alla collaborazione con l’ agenzia di consulenza e formazione specializzata sulla digital analytics Tag Manager Italia , Decathlon Italia ha saputo ottimizzare l'uso di Google Analytics 4 (GA4) al fine di integrare le proprie strategie digitali con l'obiettivo di affrontare le sfide legate alla sostenibilità, in particolare nell'ambito di Decathlon Rent.

La piattaforma di noleggio di attrezzature sportive del brand è stata il banco di prova per la creazione di un'esperienza utente ottimizzata, grazie alla personalizzazione del tracciamento eCommerce in GA4.

Il caso studio ha affrontato le varie fasi progettuali e operative: dalla redazione del documento del piano di misurazione, fondamentale per definire obiettivi di business chiari e concreti e declinarli poi in obiettivi di marketing e nei KPI, fino all’implementazione del tracciamento.

Attraverso un'attenta analisi dei dati e un accurato processo di implementazione, i team di Decathlon Italia e Tag Manager Italia hanno realizzato una mappatura completa dell'esperienza di navigazione e di noleggio degli utenti all'interno dello shop online. Il risultato è una migliore comprensione delle preferenze degli utenti, portando a ottimizzazioni ad hoc sulla piattaforma e nelle campagne email.

Il progetto ha inoltre permesso un incremento del tasso di conversione delle campagne CPC Facebook Ads, riducendo allo stesso tempo i costi per click, e una migliore raccolta di feedback dai clienti, fondamentale per apportare ulteriori miglioramenti al percorso di navigazione e di acquisto sul portale.

Insieme a Matteo Zambon e a Lorenzo Pugi, rispettivamente Co-Fondatore e Digital Analyst di Tag Manager Italia, in occasione della presentazione del caso studio al GA4 Summit, ha partecipato Vanessa Li Puma, Digital CX e Analytics Specialist di Decathlon Italia.

«Tra i fattori di successo del progetto c’è sicuramente la collaborazione con Tag Manager Italia, basata su un costante allineamento tra i team tecnici e di business, sulla trasparenza e sulla fiducia. Questi sono stati ingredienti fondamentali per la riuscita del progetto e soprattutto per abilitare le analisi di business e la raccolta degli insight, per poi arrivare alla realizzazione delle azioni di miglioramento e di ottimizzazione sul portale di noleggio Decathlon Rent», ha chiarito Li Puma.

La partnership ha visto anche l'implementazione del tracciamento Server-Side, che ha permesso di gestire i tracciamenti del sito web tramite un server proprietario, rendendo più accurate e sicure la raccolta e la gestione dei dati. Fondamentale anche l'impiego della Consent Mode, un tool di Google che modifica il comportamento del sistema di tracciamento in base ai consensi degli utenti.

Questa eccellente performance digitale è il risultato di un'attenta pianificazione, del forte impegno dei team coinvolti e dell'abilità nell'adattarsi a un contesto normativo e di privacy in costante evoluzione. L'innovazione tecnologica e l'attenzione alle esigenze degli utenti dimostrano ancora una volta l'impegno di Decathlon Italia verso strategie digitali sostenibili e orientate al cliente.

Per maggiori informazioni https://www.tagmanageritalia.it/.