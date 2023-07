Fitness casalingo: quali attrezzi utilizzare?

Fare attività fisica e tenersi in forma è molto importante per la salute, ma non tutti hanno la possibilità di iscriversi in palestra. Che sia per mancanza di tempo o per un budget limitato, in nessun caso è necessario rinunciare: c’è sempre un’alternativa, e in questo caso è allenarsi a casa. Il fitness casalingo, se fatto con costanza e attenzione, può dare davvero enormi risultati. Soprattutto se scegli di eseguirlo con l’aiuto dei giusti attrezzi. Ma ne esistono così tanti che scegliere quali acquistare può essere complicato: ecco quali sono i migliori attrezzi da utilizzare per il fitness casalingo.

Tapis roulant

Uno degli attrezzi più utilizzati nelle palestre è il tapis roulant: semplice e intuitivo nel suo funzionamento, estremamente efficace per dimagrire e tonificare tutto il corpo, è di certo un macchinario importantissimo per lo svolgimento di allenamenti cardio.

Molti, però, si chiedono se è possibile utilizzarlo a casa, dal momento che è molto ingombrante. Nessun problema se si trovano i modelli salvaspazio, come quelli che è possibile trovare sul sito di Fisiostore , che permettono di essere chiusi e riposti in luoghi anche di dimensioni medio-piccole.

Bande elastiche e cavigliere

Un percorso fitness efficace dovrebbe prevedere sia sessioni di cardio mirate prevalentemente al dimagrimento, sia allenamenti a corpo libero mirati allo sviluppo della forza e del tono muscolare. Sicuramente in questo è utile utilizzare i pesi, ma se si è agli inizi possono bastare attrezzi semplici ma efficaci come bande elastiche e cavigliere.

Le prime, versatili e utilizzabili per diversi gruppi muscolari, permettono di aggiungere una resistenza ai movimenti, rendendoli più faticosi e di conseguenza anche più efficaci. Le cavigliere, invece, sono dei pesetti da avvolgere proprio intorno alle caviglie sempre per incrementare l’intensità dell’esercizio.

Si tratta di due attrezzi immancabili per il tuo fitness casalingo, in quanto non occupano spazio e permettono di aggiungere l’intensità mancante ai propri workout a corpo libero, e quindi ottenere risultati più soddisfacenti.

Kit di manubri regolabili

Dopo un po’ che ci si allena a casa, si può iniziare a percepire il naturale bisogno di incrementare ulteriormente il carico per poter raggiungere i propri obiettivi fisici, che si fanno via via sempre più ambiziosi. A quel punto, si possono aumentare i pesi, e anche qui si può farlo tranquillamente a casa.

Se per alcuni esercizi è sufficiente munirsi di kettlebell, ovvero una palla di ghisa con maniglia utile per esercizi come squat e swing, per tutto il resto risulta non idonea e anche piuttosto scomoda. La soluzione ideale sono i manubri, che però sono “statici”: se li si acquista da 5kg l’uno, potrebbero essere troppo leggeri per alcuni esercizi e troppo pesanti per altri.

Ecco che allora c’è la soluzione perfetta: il kit di manubri regolabili, con dischi di ghisa da aggiungere e togliere a piacimento per comporre il manubrio del peso che serve. Questo è utile e anche lungimirante: continuando ad allenarsi con costanza, si avrà periodicamente bisogno di aumentare il carico, e in questo modo non si dovranno acquistare nuovi manubri da capo, ma aggiungere semplicemente più dischi.