Il piano strategico della NATO che ci rimanda indietro alla Guerra Fredda

Al vertice in Lituania è stato presentato il nuovo imponente piano strategico della NATO. Il segretario generale Jens Stoltenberg lo ha definito come il “documento più importante dai tempi della Guerra Fredda”. Il suo contenuto, in effetti, si richiama alle modalità e ai numeri di quel periodo. La cifra che impressiona di più è rappresentata dall’obiettivo di avere 300mila uomini in assetto operativo schierati lungo il fianco est dell’Alleanza. In altre parole, dalle Repubbliche baltiche alla Romania, passando per la Polonia, i membri più forti (USA, Regno Unito, Germania, Francia e pochi altri) disporranno i loro contingenti e risponderanno di ciascun territorio. Si tratta in pratica della situazione attuale, ma amplificata nei volumi e nelle responsabilità, anche a livello di forze aeree e navali. Come riferisce il sito Strumenti Politici, i primi commenti rilasciati dagli ufficiali dopo il summit parlano di un “profondo ripensamento” del concetto di deterrenza da parte dell’Alleanza Atlantica. Ora si vuole passare alla cosiddetta deterrenza per negazione, ma occorreranno forse degli anni per attuare completamente i piani. Purtroppo, la nuova posizione difensiva che assumerà la NATO in Europa assomiglia alla preparazione di un attacco su larga scala. Certamente non è un atteggiamento di distensione e invito al dialogo, che invece servirebbe per riportare la pace sul continente. Gli USA si stanno impegnando per fomentare ulteriormente gli animi. Infatti Biden ha subito disposto l’invio di altri tremila riservisti, che si aggiungono agli oltre 100mila americani già presenti in Europa. Nel quadro della Operation Atlantic Resolve, il loro compito sarà di agevolare la rotazione degli effettivi, ma il segnale indica un passo verso l’escalation.