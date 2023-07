Monchiero, riasfaltate tre strade comunali con una spesa di oltre 83 mila euro

Una bella sorpresa per tutti i cittadini di Monchiero: 13 diverse porzioni di tre strade comunali sono state bitumate perché si trovavano in cattive condizioni. I lavori hanno interessato strada della Riviera, via Oltre Rea e via Monchiero Alto con l’ingresso al piazzale del cimitero nuovo. “Abbiamo usato i fondi assegnati dal Ministero dell’Interno per la manutenzione delle strade territoriali, quasi 84 mila euro. Un ringraziamento a tutte le persone coinvolte nei lavori per la professionalità, la competenza e la capacità di rispettare i tempi”, ha commentato il sindaco Riccardo Ghigo.