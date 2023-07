100 Miglia del Monviso: emozioni e spettacolo nella corsa oltre i propri limiti (FOTO)

100 miglia di emozioni attorno al Monviso, ancora una volta. Quasi 200 atleti si sono cimentati in una sfida che richiede testa, fisico e passione. La testa per non cedere alla fatica, il fisico per sostenere fino a 40 ore in corsa, la passione, o il cuore, per andare oltre, passo dopo passo.

Ancora una volta hanno vinto la condivisione e la voglia di arrivare insieme al traguardo, perché il “popolo” dei runners non corre mai contro qualcuno, ma contro il proprio limite.

200 volontari hanno reso possibile lo svolgimento di un evento che per tre lunghe giornate, un totale di 42 ore, ha coinvolto 18 Comuni e 2 Vallate per 4 gare di cui 2 non competitive in partenza da Pontechianale e da Saluzzo.

Oltre 250 atleti iscritti alla 100 Miglia e alle sue sorelle minori: un territorio che si è raccontato attraverso i suoi sentieri, la sua gente (accogliente e presente nelle piccole borgate come nei punti ristoro in quota, tra prodotti tipici, musica o un semplice incoraggiamento), lo sport.

In testa per tutta la durata della 100 Miglia del Monviso, Fabio Di Giacomo ha concluso l’impresa in 24 ore 44 minuti e 51 secondi. La 60 K è stata invece vinta da Danilo Lantermino che l’anno scorso aveva dominato la 100 K.

Nella categoria femminile, le gemelle Dematteis hanno sbaragliato in casa (vivono e si allenano in Val Varaita da sempre) tutta la concorrenza e non solo: Enrica è la prima donna classificata alla 100 K, seconda assoluta a poco più di un’ora di distanza dal primo; la sorella gemella Luisa l’ha attesa al traguardo dopo aver conquistato la 60 K. Sono le cugine dei due campioni di corsa in montagna, i gemelli Dematteis.

Ogni partecipante ha una storia da raccontare. Qui si corre per stare con se stessi, entrare a contatto con la natura e qualcuno anche per amore: una coppia ha scelto di correre insieme la gara a pochi giorni dal matrimonio.





100 MM

Di Giacomo Fabio (100 % ANIMA TRAIL ASD - TEAM HOKA ITALIA) - 24:44:51 ITA

Vallauri Fabio (TEAM ESP MENTECORPO RUNNING) - 26:37:32 ITA

Giusto Stefano (RENSEN SPORT TEAM ASD) - 27:52:40 ITA

Migliore Alessandro (C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO) - 28:07:26 ITA

Vanzetti Massimo (ASD ATLETICA RACCONIGI) - 28:36:42 ITA

Enrica Dematteis (A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA) - 25:54:01 ITA

Nicoletta Gossa (A.S.D. TEAM MARGUAREIS) - 31:54:20 ITA

Laura Ines Maria Bernardi (TEAM ATLETICA SALUZZO) - 33:19:56 ITA

Cristina Ruzzon (A.S.D. VIGONECHECORRE) - 35:57:14 ITA

Francesca Ferraro (A.S.D. EMOZIONI SPORT TEAM) - 37:38:33 - ITA

60 k

Lantermino Danilo (A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA - KAILAS TEAM) - 6:27:37 ITA

Ridolfi Fabrizio (G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA) - 6:43:26 ITA

Bello Piero (A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA) - 7:05:51 ITA

Calabrese Mirko (CANTO DI CORSA) - 7:06:55 ITA

Barra Andrea (A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA) - 7:35:06 ITA

Dematteis Luisa (A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA) - 7:14:30 ITA

Lo Prete Ilaria (TRM TEAM) - 8:27:21 ITA

Oliveri Virginia (BARNES TRAIL AND ROAD A.S.D. - SALOMON ITALIA) - 8:37:25 ITA

Riba Michela (ASD TEAM MARGUAREIS) - 9:26:00 ITA

Marino Laura (RUNCARD) - 10:10:13 ITA

100 MIGLIA DEL MONVISO è un evento promosso da:

Il Comune di Saluzzo, il Parco del Monviso, le Unioni Montane dei Comuni del Monviso e della Valle Varaita, il Bacino imbrifero montano Valle Po e del Varaita

patrocinato da: Regione Piemonte e ATL del cuneese

organizzato da: la Fondazione Amleto Bertoni

con la consulenza tecnica di: Carlo Degiovanni e delle Associazioni Podistica Valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Valle Infernotto e Atletica Sanfront

(Foto Isaia Marco e Stefano Jeantet)

In allegato (PDF) le classifiche