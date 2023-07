Alla bocciofila Pedonese di Borgo San Dalmazzo il primo memorial Fantino Augusto

Mercoledì 26 luglio la bocciofila Pedonese di Borgo San Dalmazzo organizza il primo memorial Agostino Fantino. Si tratta di una Poule a quadrette con formazioni ABCC e inferiori. Si comincia alle 8.30 e durerà tutta la giornata con finale e premiazioni alle ore 21.

Vi partecipano otto formazioni: Pedonese, Forti e sani, Bocciofila Auxilium, Beinettese, Centallese, Pro Valfenera, Bassavalle Helvetia, Macelleria Leone Cervere. L'evento è organizzato grazie alla collaborazione della famiglia Fantino.

“Vogliamo ricordare e ringraziare Agostino per aver frequentato la nostra bocciofila – dicono gli organizzatori -. Lo ringraziamo sia come socio che come giocatore visti i tanti risultati che abbiamo e ha ottenuto negli anni. E sopratutto vogliamo dirgli grazie per le tante gare e competizioni che ha sempre voluto organizzare in questi anni con noi”.

Agostino Fantino, detto “Gustu”, è mancato nel febbraio 2022 a 73 anni, dopo aver accusato un malore sul lavoro. Grande appassionato di bocce, aveva militato anche in serie A. Negli ultimi anni gareggiava per la Roretese, in serie B.