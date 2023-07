Fisico imponente, mastino di difesa, 18 anni: il lagnaschese “Galle" approda al Cittadella

Il lagnaschese Leonardo Gallesio, conosciuto come Galle, vestirà nella stagione 2023-2024 la maglia del Cittadella, squadra dell’omonima città in provincia Padova la cui prima squadra, milita in serie B.



Gallesio, 18 anni compiuti a giugno, inizia il suo percorso sportivo nei pulcini del Saluzzo per poi passare l’anno successivo nel Cuneo e in seguito alla Juventus. Con la maglia bianconera, il calciatore lagnaschese, resterà per sei stagioni.



Dalla Juve il giovane passa poi in prestito alla Pro Vercelli dove disputa il campionato Under 15 Nazionale, poi sospeso causa Covid, quando la squadra vercellese si trovava in testa alla calssifica. L’anno successivo Gallesio diventa capitano della Pro Vercelli e disputa il campionato Under 16 nazionale.



Nella stagione 2021/2022 viene ceduto dalla Juventus in prestito all’Alessandria. Con “I Grigi” affronta dapprima il campionato nazionale under 17 e nell’ultima annata calcistica il campionato Nazionale Primavera Under 19 dove collezionerà 21 presenze da titolare.



Difensore centrale di notevole imponenza dal punto di vista fisica “Galle” si è fatto notare da importanti squadre italiane che, nonostante la giovane età, hanno puntato i riflettori sul suo talento.



Al Cittadella, società che ha ingaggiato Gallesio a titolo definitivo dalla Juventus, disputerà il campionato Primavera Under 19, competizione che già conosce vista l'ultima stagione con la maglia dell'Alessandria.