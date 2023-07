Racconigi Cycling Team: Asia Rabbia ottava alla “San Gabriel Gold Race - Trofeo Renzo Tonon"

Buon piazzamento della junior Asia Rabbia nella seconda edizione della “San Gabriel Gold Race - Trofeo Renzo Tonon”, gara open andata in scena sulle strade venete di Levada di Ponte di Piave, in provincia di Treviso.

La talentuosa portacolori del Racconigi Cycling Team, campionessa italiana su pista nella prova della Velocità a Squadre, ha conquistato l’ottava piazza nell’affollato sprint del gruppo che si è giocato il secondo posto della graduatoria riservata alla categoria junior, alle spalle dell’unica fuggitiva di giornata.

Ben 136 atlete (74 elite e 62 junior) si sono date battaglia per 94,7 chilometri spalmati lungo le strade di un circuito cittadino, lungo 8600 metri, completamente pianeggiante e ripetuto per 11 volte. L'atleta del presidente Silvio Traversa, diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo, è stata brava a mantenere le prime posizioni del plotone nei chilometri decisivi di corsa, giocandosi l'ambito podio di giornata fin sulla linea del traguardo.

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR “SAN GABRIEL GOLD RACE - TROFEO RENZO TONON” A LEVADA DI PONTE DI PIAVE (TV):

1) Grassi Vittoria (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) Km 94,7 in 2h20’35” alla media di 40,447 Km/h

2) Sgaravato Asia (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

3) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria)

4) Luccon Sara (UC Conscio Pedale del Sile)

5) Brillante Romeo Lucia (Valcar - Travel & Service)

6) Donati Tanya (Team Lady Zuliani)

7) Ferrari Linda (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

8) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team)

9) Pigolotti Rebekka (Team Lady Zuliani)

10) Dalbosco Lara (Team Gauss)