Il grande cuore dei ragazzi di Marsaglia per la loro amica Greta

Sabato 22 luglio si è svolta, presso il salone polivalente del comune di Marsaglia, una serata organizzata dalla Proloco Promarsagliasolidale con una polentata il cui ricavato è stato devoluto all'associazione "Ogni giorno per Emma” che si occupa della ricerca sull'Atassia di Freidreich.

I ragazzi di Marsaglia, che tutti i giovedì pomeriggio si ritrovano nella biblioteca civica per letture interattive, hanno voluto contribuire attivamente alla raccolta fondi per la ricerca e per sentire la loro vicinanza all'amica Greta, affetta da questa patologia, e a tutta la sua famiglia.

Con l'aiuto del sindaco Franca Biglio, del consigliere comunale Anna Neto, dei volontari bibliotecari e di alcune mamme, i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 19 anni, hanno sprigionato tutta la loro fantasia nel realizzare "lavoretti" esposti, con la loro bancarella, durante la serata di beneficienza.

Grande è stato il coinvolgimento del pubblico presente che si è profuso in complimenti ai piccoli ed è stato estremamente generoso.

I ragazzi hanno quindi deciso di proseguire con questa loro bancarella di solidarietà anche nella serata dei "giochi in piazza con Barbaviola" di giovedì 27 luglio e nella giornata di domenica 20 agosto durante l'ormai famoso "raduno dei trattori d'epoca".