Accademia Piemonte, con Mondovì si conclude il roadshow regionale

Si conclude oggi, con l’ultima tappa a Mondovì, il roadshow regionale di presentazione della “Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs”: 5 incontri sul territorio per illustrare alle imprese piemontesi le opportunità offerte dall’Academy per la filiera Tessile Abbigliamento Moda e Green Jobs e, più in generale, sottolineare il valore del nuovo modello delle academy di filiera.

L’assessore regionale al Lavoro e Formazione, Elena Chiorino, afferma: “Con le Academy di filiera abbiamo realizzato una vera e propria rivoluzione. I percorsi formativi sono concordati con le imprese stesse e sono funzionali a formare le professionalità di cui c’è necessità. Questo significa che chi frequenta questi corsi ha pressoché la garanzia di un contratto di lavoro al termine del corso stesso e, di conseguenza, creiamo nuove opportunità di incrociare domanda e offerta di lavoro. Stiamo percorrendo la strada giusta per supportare sia i lavoratori sia le realtà produttive: una politica del fare che consente lo sviluppo occupazionale e il supporto alla capacità competitiva e, dunque, un maggiore impulso economico che interessa il futuro di tutta la nostra Nazione".

Dopo i saluti del Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, è intervenuto Marco Lombardi, direttore CFP Cemon: “Siamo molto contenti di aver ospitato l'unico evento provinciale di presentazione della Accademia di Filiera. Decine di ospiti hanno reso questa giornata produttiva, non solo per la presenza del nostro assessore alla formazione professionale Elena Chiorino, ma anche dell'Agenzia Piemonte Lavoro, dell'Ires e non ultime decine di aziende fondamentali per l'iniziativa.

Un punto strategico del progetto è infatti la grande vicinanza di questi strumenti alle politiche del lavoro e quindi alle aziende, piccole e medie imprese, liberi professionisti che fanno della formazione una carta vincente in un mondo in costante cambiamento”.

L’incontro è dunque entrato nel vivo con la presentazione di presupposti, modalità di funzionamento e opportunità per il territorio generate delle Academy di Filiera, da parte di Elena Valvassori di Agenzia Piemonte Lavoro, che ha messo in luce il circolo virtuoso che lega Regione, APL e imprese.

Maria Cristina Migliore di IRES Piemonte ha dunque tracciato il modello degli ecosistemi formativi in Piemonte, di cui l’Academy di filiera è un ottimo esempio, sottolineando che è importante valorizzare la capacità formativa delle imprese, a partire dal fatto che nei prossimi anni il ricambio generazionale nelle imprese sarà triplicato rispetto al passato.

La capacità formativa diventa condizione, ma anche risultato di un sinergico processo di collaborazione tra attori e saperi, creando un interscambio che crea valore: l’azienda diventa attore significativo e intenzionale del processo formativo, man mano che ne percepisce l’efficacia e, parallelamente, la filiera formativa, adottando metodi di analisi del lavoro e delle competenze, avvicina la formazione al lavoro.

L’incontro è quindi proseguito con il punto di vista delle imprese sull’importanza di realizzare percorsi formativi nell’ambito dei green jobs, su cui sono intervenuti: Andrea Barello di Simic SpA e Alessandro Turetta di Nexid.

Le conclusioni della presentazione sono state affidate a Pier Ettore Pellerey, presidente di Città Studi Biella, ente capofila di Accademia Piemonte, che ha sottolineato i risultati raggiunti ad oggi: 7 corsi attivati per disoccupati, con 3 aziende e 94 allievi in formazione; 11 corsi attivati per occupati, con 13 aziende e 97 allievi in formazione; 3 corsi interaziendali.

L’Accademia

Il partenariato dell’Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs, di cui Città Studi S.p.A. è l’agenzia capofila e che rientra nel progetto regionale più ampio delle Academy di filiera volute dall’Assessore della Regione Piemonte Elena Chiorino, comprende 13 agenzie formative, 41 imprese della filiera e 19 altri soggetti intesi tra associazioni datoriali, fra cui Unione Industriale Biellese, fondazioni ITS, Università, Poli di Innovazione.<s></s>

Accademia Piemonte è la prima sperimentazione avviata a livello regionale di un innovativo modello formativo. L’Accademia Piemonte ha preso avvio a dicembre 2022 e le attività formative sono state avviate nel gennaio 2023.

Gli obiettivi di Accademia Piemonte sono: ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro in Piemonte, connettere e valorizzare il sistema delle imprese con il sistema educativo e formativo, progettare e realizzare percorsi formativi di qualità.

I corsi vengono definiti a partire da precise esigenze delle aziende con l’obiettivo di creare una formazione specifica che ha come finalità ultima l’inserimento lavorativo e il rafforzamento delle competenze degli occupati.

Informazioni

Il sito di Accademia Piemonte: https://www.cittastudi.org/<wbr></wbr>formazione-e-lavoro/offerta-<wbr></wbr>formativa-academy/corsi-<wbr></wbr>accademia-piemonte/