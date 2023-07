Al monastero di San Biagio ultimo appuntamento per la rassegna "Quel che passa il convento"

Si conclude la rassegna “Quel che passa il convento” al Monastero di San Biagio Mondovì, con il contributo di Fondazione CRC e Banca Alpi Marittime, per sostenere i progetti di Casa do Menor.

Venerdì 28 luglio festa finale “Polvere di Stelle”, concerto di musiche da film e polenta sociale, a partire dalle 19.30 al Monastero di San Biagio

Come in un crescendo rossiniano, la rassegna Quel che passa il convento arriva al culmine e si conclude con l'eccezionale concerto Polvere di Stelle - Musiche da Film con il maestro STEFANO MAFFIZZONI, flauto e GLORIA CIANCHETTA, pianoforte. L'appuntamento è all'interno di Tèssere, in cui cui arti diverse si confrontano con l'obiettivo di toccare il profondo delle persone e avviare un percorso di ricostruzione di legami, di cura, di riflessione sociale e spirituale, nato dalla sinergia di Incontri d'Autore e il Monastero di San Biagio, con il sostegno della Fondazione CRC.



Prima del concerto, il Circolo Ricreativo di San Biagio proporrà una Polenta sociale, con sugo alla salsiccia della Macelleria Mellano e sugo vegetariano. Il costo dell'apericena sarà di 10 euro, e per prenotarsi si prega di chiamare il numero 0174.698439

Scaletta:

N. ROTA Romeo e Giulietta

E. MORRICONE Nuovo Cinema Paradiso

G.VERDI Traviata

E. MORRICONE Giù La Testa

E. MORRICONE Gli Intoccabili

P. MASCAGNI Intermezzo (Il Padrino parte III)

G. VERDI Rigoletto

S. MAFFIZZONI Romanza alla Luna

A. MARCELLO Adagio – Anonimo Veneziano

E. MORRICONE I Promessi Sposi

E. MORRICONE Mission

G. BIZET Carmen