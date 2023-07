"CALDO? Istruzioni per l'uso": campagna informativa su come difendersi dal caldo promossa da Regione e Arpa

Si informano i cittadini che l’ARPA Piemonte nella stagione estiva emette i bollettini previsionali sulla “Previsione ondate di calore” oltre a “Livelli di ozono” nell’aria.

All’interno dei bollettini sono anche elencate le attività da evitare durante le ore più calde del giorno per i soggetti sensibili.

A questo proposito la Regione Piemonte in accordo con Arpa Piemonte, l’agenzia regionale per l’ambiente, ha messo a punto una campagna informativa dal titolo:

"CALDO? Istruzioni per l'uso", legata al servizio di previsione meteorologica delle ondate di Calore e finalizzata alla promozione di comportamenti e precauzioni di autoprotezione per prevenire danni alla salute.

Per consultare il bollettino “ONDATE DI CALORE”: www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini-1/bollettino_calore.pdf/at_download/file

Per quello “OZONO”: www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini-1/bollettini/bollettino_ozono.pdf/at_download/file

Infine per consultare il MATERIALE DIVULGATIVO PER L’AUTOPROTEZIONE DAL CALDO: www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/pubblicazioni/meteo/materiale-divulgativo/ondateCalore.html

Anche alla luce dei recenti e drammatici fatti di cronaca, la Regione Piemonte richiama l’attenzione su alcune categorie specifiche per le quali il caldo può rappresentare un pericolo grave: in particolare l’attenzione nel trasporto e nella custodia dei bambini all’interno dei veicoli e degli animali spesso lasciati nelle auto in sosta.