Bra, con "Oltre la biblioteca" i libri arrivano pedalando in vari punti della città (VIDEO)

A partire dal mese di giugno, sono ripresi gli incontri di "Oltre la biblioteca", iniziativa di promozione della lettura nelle aree verdi della città di Bra all’interno del progetto "Inclusione attiva" promosso dal Comune. Gli operatori della biblioteca civica "Giovanni Arpino", affiancati dagli animatori dell’Associazione Teatrulla di Carmagnola e dai Nasi Rossi dell’associazione onlus Arcobaleno V.I.P. (Viviamo in positivo), si spostano in vari punti della città con la bicicletta elettrica donata dall’Egea e dotata di un Contenitore porta libri, realizzato dal Cnos Fap Salesiano, per portare letture animate e libri a tutti i bambini.

Le letture itineranti, dedicate a chi ha dai 3 anni in su e alle loro famiglie, raggiungono diverse zone con una rotazione fissa: l’area verde, il parco giochi del quartiere Madonna dei Fiori, l’area verde di via Sobrero, quella di via Piumati, quella di piazza Fenoglio e i giardini pubblici di piazza Roma.

Gli incontri si svolgono il lunedì alle 17 e ciascuno è dedicato a un tema differente. L’ultimo prima della pausa estiva si è svolto lunedì 24 luglio in via Sobrero: nonostante i segnali di pioggia, diversi bambini hanno risposto all’appello per ascoltare appassionanti storie. Si ripartirà il 4 settembre, quando l’area verde di Via Piumati ospiterà il ciclo di letture "Si parte!". L’11 la lettura in programma è "Litigi" in Piazza Roma; il 18 "Ma che bel castello!" in Piazza Fenoglio. Si concluderà il 25 settembre con "Cibo alla riscossa" nel quartiere Madonna dei Fiori.

Gli appuntamenti, che rientrano nel progetto "Inclusione attiva" finanziato con il contributo della Fondazione Crc, sono ad ingresso gratuito e non richiedono prenotazione. Durante queste occasioni, i presenti posso prendere in prestito i libri proposti.