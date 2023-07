Centenario della Cuneo-Nizza, tre anni d'iniziative per accogliere cittadini e turisti nelle Valli Vermenagna e Roya

Il Comitato di Sorveglianza del programma Interreg VI A Francia-Italia ALCOTRA 2021/27 ha confermato il sostegno del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale al progetto VERMENAGNA ROYA III con il titolo “UN VIAGGIO NELLA MERAVIGLIA. Verso il 2028, il centenario della linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza”.

Le attività per tre anni coinvolgeranno le due valli nei preparativi per accogliere cittadini e turisti in occasione del centenario della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

Il progetto mira a far conoscere la storia e vivere l’eccezionalità ingegneristica della linea, mettendola in sinergia con il patrimonio culturale e outdoor, creando nuove opportunità di lavoro per i giovani abitanti delle valli.

Il viaggio inizierà da una delle 2 porte, a Breil-sur-Roya e Borgo San Dalmazzo, in cui si potrà sperimentare il tracciato della linea e iniziare a scoprire le valli attraversate, giocando con la realtà virtuale e con monitor per i più piccoli. Il racconto continuerà con la storia della ferrovia presso l’Ecomusée a Breil-sur-Roya e nel Museo del Ferroclub di Robilante, che verranno rinnovati e arricchiti da un simulatore di guida del treno.

I visitatori saranno così pronti all’esperienza del viaggio, a sperimentare le gallerie elicoidali e i viadotti vertiginosi.

Il sito web, attraverso descrizioni e curiosità, permetterà a ciascuno di costruirsi il percorso in base ai propri interessi e al tempo a disposizione. Il Musée des Merveilles di Tenda è sicuramente consigliato per iniziare a conoscere la comunità che ha lasciato testimonianze sul Monte Bego esprimendo il concetto di meraviglia come stupore di fronte al mistero della natura.

La visita sarà arricchita da strumenti digitali e siti che raccontano la cultura del luogo: si potrà esplorare il paesaggio preistorico a Roccavione, ascoltare racconti a Notre Dame des Fontaines e al Monastero di Saorge, comprendere l’importanza delle api per la vita sulla terra a Tende, rivivere il borgo scomparso di Piène, scoprire il fascino dei forti, quanto era alta la Tourusela, torre del mastio di Vernante, conoscere la vita di frontiera e delle dogane e scoprire i vecchi confini, rivivere la storia e le emozioni dello sci a Limone Piemonte con il museo e un nuovo simulatore di sci. I temi sono ideali per stimolare le famiglie e i visitatori rispetto alle attività outdoor, abbinandole alle visite.

Grazie alla collaborazione tra CARF e ATL del Cuneese si creerà un nuovo sistema di gestione e promozione: il sito vermenagna-roya.eu e gli uffici turistici diverranno il luogo di primo incontro con il visitatore. Una biglietteria unica on-line permetterà di acquistare i pacchetti di visite.

Sono previsti animazioni e treni storici nei periodi di chiusura del ramo della ferrovia da Breil verso Nizza (2024-25) e in occasione dell’inaugurazione dei nuovi spazi. La promozione avverrà non solo nei grandi bacini urbani dell’area Alcotra, ma anche all’esterno, puntando ad accogliere 75.000 visitatori l’anno.

In conclusione: un progetto smart di grande impatto turistico, economico e sociale per un territorio caratterizzato da una storia transfrontaliera, colpito da calamità naturali, caratterizzato da borghi di fondovalle dai più solo attraversati per rientrare dalle Vie del Sale, dalle piste o verso il mare; per le stazioni ora deserte; per la linea ferroviaria e per tutto il territorio Alcotra.

Il comune di Borgo San Dalmazzo desidera ringraziare il programma ALCOTRA che ha creduto in questa iniziativa, con un finanziamento di quasi 2,4 milioni di euro, tutte le persone e gli enti che hanno collaborato in fase di progettazione e offerto il loro sostegno, quali la Provincia di Cuneo, il Département des Alpes Maritimes con il Musée des Merveilles, UNCEM, il Centre des Monuments Nationaux con il Monastero di Saorge, l’ente Aree Protette Alpi Marittime, i Comuni di Cuneo, La Brigue e Saorge, in ambito ferroviario SNCF, UNECTO, il Museo Ferroviario di Savigliano, il Ferroclub Cuneese, la pro-loco di Vernante.

“Tra i vari elementi da evidenziare circa questo progetto – comunica la Sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione – penso sia importante rivolgere un messaggio diretto ai cittadini segnalando che, prima di tutto, questo progetto è per loro, per dare ai nostri giovani la possibilità di affezionarsi alla linea, per continuare con le nuove generazioni un rapporto speciale tra popolazione e ferrovia visto anche l’altissimo apprezzamento che questa linea ferroviaria ha ricevuto nel 2020 quando ha ottenuto l’inserimento tra i “Luoghi del cuore del FAI”.

L’attrattività turistica intende sostenere opportunità di lavoro per i nostri giovani e per le famiglie. Sono previsti canali di comunicazione per tenerli aggiornati e coinvolgerli nei preparativi. Chiunque di noi potrà così essere il primo promotore del progetto nei confronti dei turisti.

Sul territorio di Borgo San Dalmazzo è previsto, tra i vari interventi a progetto, il completamento della ristrutturazione e l’allestimento nella Stazione Ferroviaria di sale multimediali, oltre alla realizzazione della nuova sede dell’ufficio turistico.

Ringraziamo infine i nostri partner con cui condivideremo tre anni di lavoro intenso: i Comuni di Breil-sur-Roya e Tenda, l’Ecomusée di Breil-sur-Roya, il CARF per parte francese, i Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante e Roccavione, l’ATL e l’Associazione Art.ur sul lato italiano”.