Rocca de' Baldi, in consiglio la verifica degli equilibri e l'assestamento di bilancio

Appuntamento di routine per il consiglio comunale di Rocca de' Baldi che si è riunito per la verifica degli equilibri e l'assestamento di bilancio.

In seguito all'incremento degli oneri di urbanizzazione, dovuti a nuove pratiche (nota positiva per il territorio) e al riconoscimento di incentivi da parte di Acem per la raccolta differenziata, nelle casse comunali è arrivato un tesoretto di ben 42mila euro.

"Risorse che possono essere impiegate per il sostegno ai servizi alla popolazione. - commenta il sindaco Bruno Curti - "Stiamo continuando bene sul tema della differenziazione dei rifiuti, circa il 70%. Si può fare ancora di più, non bisogna abbassare la guardia. Mantenere alta la percentuale di indifferenziata in questo momento ci permette di combattere l'aumento dei costi del servizi di raccolta in generale e di cercare di contenere la ripercussione sulle bollette, considerando anche i limitati spazi di manovra che la legge riserva ormai all'Autorità di gestione ARERA".