Cuneo piange lo storico professore Carlo Torchio, per 35 anni docente di Latino e Italiano al Classico

Si è spento all’ospedale Carle di Cuneo dopo 1.130 mesi di vita il professor Carlo Torchio. Una formula, quella dei mesi, che l’ex docente di Italiano e Latino aveva visto su un manifesto funebre, suscitandogli interesse, poi condiviso con il figlio. Siccome, a detta dei famigliari, detestava i discorsi sull’età si è scelta questa dicitura: un modo leggero per indicare 94 anni e due mesi.

Il professor Torchio nacque a Savona, nonostante le origini astigiane dei genitori, che per un tempo erano emigrati negli Stati Uniti. Trasferito a Torino qui intraprese il proprio percorso di studi. Durante la seconda Guerra Mondiale, quando le bombe cadevano sul capoluogo piemontese, proseguì le scuole medie a Carcare e poi nel 1943 nelle colline del Monferrato, luogo protagonista del celebre libro per ragazzi “Un’estate diversa" scritto insieme alla moglie Angela Cognassi (anch’essa docente di scienze e matematica presso la scuola Media numero due di Corso Brunet) pubblicato a puntate su La Guida e con i ragazzi delle elementari e medie impegnati ad illustrare queste storie.

Tornò poi a Torino dove proseguì gli studi. In età universitaria, nonostante la sua volontà di fare il medico, intraprese, come studente-lavoratore, il percorso delle materie umanistiche dove si laureò brillantemente in Lettere Classiche.