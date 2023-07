Domani a Crissolo ritorna in funzione la seggiovia

Alle 10 di domani, mercoledì 26 luglio, Crissolo vivrà la sua ennesima ripartenza. Sarà un po’ come “tornare a vedere finalmente la luce in fondo ad un tunnel che sembrava non finire mai, come le polemiche spesso pretestuose che neppure in questi giorni sembrano non conoscere pause” ci ha detto il sindaco Fabrizio Re.

A quell’ora, infatti, il primo cittadino taglierà infatti il nastro tricolore che sancirà l’inizio di quella che si spera sia una lunga e proficua stagione turistica, pur se al momento ancora soltanto estiva.

Subito dopo Re si accomoderà sul primo seggiolino e farà da capofila in questa primissima corsa, che giunge dopo un periodo lungo (ben più di un anno) di fermata, per via delle ben note traversie locali, e raggiungerà i 1855 metri di quota di Pian Giasset, dove sarà atteso da un’altra inaugurazione: quella del bar-ristoro appena completato e posto sul lato sinistro dell’arrivo della seggiovia che sarà gestito dalla Pro Loco con la “estrema gratitudine” del sindaco.

Avrà il compito di sostituire in toto la precedente struttura analoga (L’Aquila Nera) e di sancire definitivamente la rottura con la Sipre, la società di Gabriele Genre che sino a metà giugno 2022 ha gestito l’intero bacino sciabile del paese.

Un’inaugurazione durante la quale dal sindaco potrebbero giungere annunci davvero importati sul futuro del turismo invernale del paese.