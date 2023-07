Gli Amici di Valcasotto svelano la camminata enogastronomica nel “desertum” certosino

Valcasotto si prepara per un nuovo viaggio attraverso la natura, la storia e la gastronomia che caratterizzano questo incantato borgo avvolto dai secolari castagni. Domenica 6 agosto, con partenza dal borgo fissata alle ore 9, una camminata enogastronomica nel “desertum” modellato dai monaci certosini sin da 1172. Preziosi, lungo il tragitto, gli approfondimenti naturalistici della guida Gabriele Cristiani e quelli di carattere storico da parte di Sebastiano Carrara. Lungo il cammino i visitatori potranno ammirare e porre la propria attenzione su alcuni dei gioielli architettonici tristemente dimenticati come la Correria del Castello di Casotto e l’incantevole Cascina Grangia. Ci si dirigerà, così, presso la borgata Surie per un meritato aperitivo.

Di qui si tornerà al borgo per incontrare finalmente i sapori di un tempo: antica insalata di farro, bocconcini di pollo certosini con le acciughe che caratterizzavano queste antiche vie verso il mare, tajarin al ragù, roast beef con verdure locali e la celebre torta Valcasotto con grano saraceno e confettura.

"La camminata si svolge su un percorso di 8 km con strada sterrata e difficoltà definita “turistica” - le indicazioni del presidente Alessandro Briatore -. Consigliamo un abbigliamento a strati con ricambio, scarponcini o scarpe da running adatte all’escursionismo. Il costo sarà di 25 euro, obbligatoria la prenotazione entro giovedì 3 agosto al numero 3664872960 (orario serale) oppure all’indirizzo e-mail amicidivalcasotto@gmail.com".

I minorenni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da adulti (genitori o tutori). "Proseguiamo nelle celebrazioni degli 850 anni della Certosa di Casotto ripercorrendone la storia, che si lega indissolubilmente con quella dell’intera vallata - prosegue il presidente dell’Associazione turistica -. Abbiamo la fortuna di avere al nostro fianco, come collaboratori volontari, persone che sono nate nella Correria, un tempo punto nevralgico per l’economia della zona di cui sono stati testimoni oculari. Il suo abbandono ha determinato non solo tanti posti di lavoro in meno ma un vero e proprio impoverimento culturale che speriamo, almeno in parte, di contrastare".