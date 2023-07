Grande attesa a Montaldo Mondovì per la festa patronale a Sant’Anna Collarea

I fuochi pirotecnici alle pendici del monte Alpet saluteranno la tradizionale Festa patronale di S.Anna Collarea, a Montaldo Mondovì. Domenica 30 luglio torna l’atteso appuntamento estivo, assai sentito dalla popolazione e dai turisti, con la processione, “aux flambeaux” e la solenne celebrazione religiosa officiata dal Parroco don Giuseppe Canavese alle ore 21.

Il paese, con l’occasione, si veste a nuovo con l’esposizione dei drappi azzurri lungo il percorso della processione che si snoda sulla strada centrale della frazione, anticamente le famiglie della frazione posizionavano lungo il tragitto le lenzuola ricamate ed i pizzi più belli.

La processione religiosa con la statua della Santa (acquistata dai sopravvissuti alle due guerre mondiali) viene trasportata con orgoglio dai figli e nipoti dei reduci, accompagnata dalla Banda musicale di Mondovì che dopo qualche anno torna ad allietare con le sue note le vie e la piazza del borgo.

L’evento attira – come di consueto - i turisti che invadono la valle e tutti coloro che sono originari del paese che come da tradizione ritornano per partecipare alla funzione ed alla processione che – lo scorso anno - ha visto anche la partecipazione del Vescovo della Diocesi di Mondovì Mons. Egidio Miragoli.

Al termine della funzione religiosa e della processione all’incirca verso le 21:45, inizia lo spettacolo pirotecnico che ipnotizza e stupisce ogni volta il pubblico degli adulti ed dei bambini, tutti rivolti con lo sguardo alla magia dei fuochi.

La locale Pro Loco, dopo il consueto pienone avuto con la Festa della Birra, intende ripetere il successo di pubblico anche con la tradizionale cena della festa patronale che si svolgerà sabato 29 luglio a partire dalle 19:30 sul campo sportivo della frazione.

Durante la serata del sabato ci sarà anche un intrattenimento musicale con il Dj Rizzola .

Il Presidente della Pro Loco Luca Galleano tiene a precisare che “senza l’aiuto di tutti i volontari che dedicano tempo e competenze, questo tipo di eventi non potrebbero più essere realizzati, per cui va tributato loro un doveroso ringraziamento” e poi conclude con “un arrivederci a S.Anna per un altro momento di festa, di allegria e soprattutto di devozione!”.