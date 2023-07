I soldi per riqualificare piazza Europa ci sono, ma quale futuro per i cedri dell'Atlante?

“Ancora parliamo di piazza Europa? Ebbene sì”. Così ha esordito il capogruppo Indipendenti Giancarlo Boselli rivolgendosi alla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero nel consiglio comunale di ieri sera, lunedì 24 luglio. Oggetto: l'interpellanza numero quattro sulla ristrutturazione di piazza Europa e l'abbattimento dei cedri dell'Atlante.

“Non solo ha preso una sonora bastonata su uno dei punti principali del suo programma (il parcheggio sotterraneo, ndr) – ha aggiunto il consigliere di minoranza -. Corre voce che ci sia comunque un progetto per la ristrutturazione della piazza che prevede l'abbattimento dei cedri. Perchè? Come è possibile? Noi crediamo che sia possibile un intervento di restyling minimale mantenendo le alberate e intervendendo a ristrutturazione dei marmi e delle panchine. Non di certo una spesa di 5/6/7 milioni di euro. Invece sembra che per forza, per spendere 7 milioni di euro, si debba fare un intervento pesante che preveda l'abbattimento dei cedri. Se sarà così, su questo vi preannuncio una mobilitazione fortissima da parte dei cittadini. Come può lei non dare risposte chiare su una vicenda come questa? Se la sente di rispondermi garantendoci qui che, qualsiasi sia il progetto, lei si impegna a non toccare i cedri dell'Atlante?”

Sul punto è intervenuto anche il consigliere Ugo Sturlese (Cuneo per i beni comuni): “La maggioranza tutta deve rendersi conto che non si è potuto compiere il progetto del parcheggio sotterraneo. Usiamo questi soldi ma evitiamo rivincite assurde. Non c'è motivo valido di dover per forza tagliare gli alberi per riqualificare la piazza. Occorre una parola chiara su questo”.

Aperto al dialogo il consigliere di Cuneo Mia Claudio Bongiovanni: “Sarebbe un bel gesto da parte della maggiornanza fare una variante al piano regolatore per cristallizzare la situazione di piazza Europa come area verde e non come un parcheggio. Mi preoccupa il fatto che diventi una questione di principio prendendo in ostaggio i cedri dell'Atlante. Noi siamo disposti al dialogo. Parliamone”.

Franco Civallero (Forza Italia): “Disponibili a collaborare però i cedri non si toccano. Noi faremo il possibile affinchè non vengano abbattuti. Si può fare una piazza bellissima lasciandoli in piedi”.

Per la maggioranza si è espresso il capogruppo di Crescere Insieme Luca Paschiero: “Vorrei precisare che sul programma del sindaco si parla di riqualificazione di piazza Europa e non di parcheggio interrato. Portiamo avanti la riqualificazione della piazza con tutte le forze e le possibilità che abbiamo. Ci troveremo nella situazione in cui si dovrà decidere, tramite una progettazione in divenire, su come verrà riqualificata piazza Europa che è strategica e in un punto centrale della città. Se le piante verranno toccate o meno non lo sappiamo ancora. Voi difendete a tutti i costi i cedri e il verde in modo estremista. Io personalmente non la ritengo cosa di fondamentale importanza”.

Non ha dato una risposta netta la sindaca Patrizia Manassero: “Parto dallo stato dell'arte. Ascoltando pareri qualificati, piazza Europa ha bisogno di essere riqualificata e su quello manteniamo alta l'attenzione. Quella parte di finanziamento del piano periferie viene mantenuta, ma abbiamo dovuto ripresentare una domanda formale che dice le cose che abbiamo detto tutti quanti. E cioè che allarghiamo la visione a tutta la piazza, estendendoci anche alla gallerie e al fronte commerciale, poi ci sarà anche una forte attenzione alla mobilità sull'area. Siamo in attesa della risposta della commissione parlamentare che deve arrivare a breve. A quel punto daremo il via ad una progettazione che immaginiamo il più qualificata possibile. Sarà una riqualificazione importante, per segnare la differenza. Non solo le panchine”.

“Puntiamo ad una progettazione qualificata che prenda in cosiderazione il bisogno di rigenerazione di quell'area in modo ampio. Questo è il percorso che abbiamo immaginato e su cui ci impegniamo”, conclude la sindaca.

Insoddisfatto della risposta il consigliere Boselli: “Non solo insoddisfatto ma anche molto preoccupato. Sarà nostro compito creare un'attenzione con iniziativa popolare della città. Lei stasera ha detto che non può assumersi l'impegno di dire sì o no. Lei non mi ha risposto. Evidentemente c'è l'idea di un progetto che sradichi gli alberi”.