La FIAP Provinciale Cuneo all’80° anniversario del celebre discorso di Duccio Galimberti

L'Associazione provinciale Duccio Galimberti affiliata alla FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) costituita da pochi mesi in provincia di Cuneo prenderà parte mercoledì 26 luglio alle iniziative organizzate dal Comune di Cuneo per commemorare l'80° anniversario del celebre discorso tenuto da Duccio Galimberti il 26 luglio 1943, il giorno dopo la caduta del Fascismo e l'arresto di Mussolini.

Per la FIAP Cuneo si tratta del terzo evento pubblico dopo le due presentazioni del libro Ucraina: alle radici della guerra organizzate a fine giugno a Fossano e ad inizio luglio ad Alba, alle quali aveva preso parte il professor Matteo Zola, co-autore e curatore del volume dedicato ad approfondire i perchè dell'invasione russa e le cause del conflitto in corso dal febbraio 2022.

Il comitato promotore della FIAP Cuneo, coordinato dalla portavoce Alexandra Casu di Fossano, ha tra le sue finalità la valorizzazione del pensiero, degli scritti e delle azioni di Duccio Galimberti e dei suoi collaboratori che compreso subito come la caduta del Fascismo in Italia non avrebbe significato la fine della guerra e la pace, ma, invece, l'inizio di un periodo tragico per la nostra nazione in cui gli italiani sarebbero stati chiamati a lottare per la libertà e la democrazia contro l'invasione nazista e la dittatura fascista che prese poi la forma della Repubblica di Salò.

La FIAP Cuneo è stata dedicata alla memoria di Duccio Galimberti allo scopo di rappresentare l'anti-fascismo liberal-democratico e azionista, che svolse un ruolo fondamentale nella lotta di Liberazione dal 1943 al 1945 e nel successivo dopoguerra.

In quest'ottica, una rappresentanza della FIAP Cuneo (composta da Armando Boretto, Flavio Martino, Silvio Pagliero e Massimo Giaccardo) ha incontrato nei giorni scorsi l'Amministrazione Comunale di Cuneo ed in particolare la sindaca Patrizia Manassero e l'assessora Cristina Clerico per presentare la nuova associazione intitolata a Duccio Galimberti e le sue finalità e per confermare la piena adesione alla manifestazione del 26 luglio promossa per gli 80 anni del discorso dell'avvocato cuneese che diede simbolicamente inizio alla lotta di Liberazione ed alla Resistenza in Italia, poi trasformatasi in lotta armata dopo l'armistiziondell'8 settembre 1943.

La FIAP Cuneo, quindi, condividendo in pieno lo spirito della commemorazione parteciperà in modo convinto e più numeroso possibile all'iniziativa di mercoledì 26 luglio sera in Piazza Galimberti a Cuneo, intervenendo con i suoi simboli identificativi insieme alle altre associazioni partigiane, associazioni d'arma, associazioni culturali e alle tante istituzioni locali che prenderanno parte all'evento.

L'intervento sarà anche l'occasione per far conoscere l'associazione Duccio Galimberti alla cittadinanza in vista dell'assemblea costitutiva che si terrà in autunno e della campagna tesseramenti per l'annata 2023/24.