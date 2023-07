Marene, si cerca un gestore per per il Centro Sportivo Don Avataneo

Al Centro Sportivo di Marene c’è aria di cambiamento. Nelle scorse settimane Anna Mana, la titolare del Caffè “Ila&Anna”, ha comunicato all’Associazione “Centro Sportivo Don Avataneo” la volontà di concludere la propria esperienza lavorativa, e dunque lasciare liberi i locali dopo 10 oltre anni di servizio alla Comunità.

Partendo da questo presupposto, il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha indetto una manifestazione d’interesse per raccogliere eventuali candidature da parte di persone e attività commerciali interessate a prendere in gestione il locale.

Il bar si trova all’interno del Centro Sportivo “Don Avataneo” ed è di proprietà del Comune di Marene, il quale ha provveduto ad allestire la cucina e il salone interno. Attualmente il locale è concesso all’Associazione “Centro Sportivo Don Avataneo”, che sottoscriverà un contratto d’affitto di durata triennale con la nuova gestione.

La nuova attività commerciale con cui verrà stretto l’accordo potrà operare secondo le prescrizioni della normativa regionale di riferimento, che delinea un iter amministrativo agevolato per l’apertura del bar all’interno del Centro Sportivo, a patto che il servizio sia rivolto alla clientela collegata all’attività sportiva svolta nel complesso.

Il testo completo della manifestazione d’interesse si può leggere presso il bar del Centro Sportivo, può essere scaricato dal sito del Comune di Marene (www.comune.marene.cn.it) oppure richiesto via mail. Oltre a delineare i contenuti generali del contratto e a condividere gli aspetti economici, all’interno del testo il Consiglio Direttivo ha voluto segnalare alcune attività richieste, ma non obbligatorie, che verranno valutate positivamente in caso di loro proposizione.

Tra queste vi è la disponibilità da parte della nuova gestione a collaborare con le società sportive presenti nel complesso (bocce, calcio, calcetto e tennis) per curare e valorizzare il Centro Sportivo, soprattutto con l’intento di trasformarlo ancora di più in un punto che favorisca la sana convivialità e il coinvolgimento dei giovani cittadini all’insegna dello sport.

La manifestazione d’interesse è aperta fino al prossimo venerdì 8 settembre. Gli interessati potranno mettersi in contatto con il Consiglio Direttivo inviando una email a csdamarene@gmail.com. Sarà cura dei membri del Consiglio organizzare un successivo incontro.

Mario Sabena – Presidente dell’Associazione “Centro Sportivo Don Avataneo”: “Stiamo cercando persone che abbiamo voglia di lavorare e collaborare con le Associazioni sportive presenti all’interno del Centro, che sono le bocce, il calcio e il tennis. Auspichiamo che la nuova gestione abbia voglia di valorizzare il calcetto e le strutture esistenti e che sappia attirare i frequentatori, gli sportivi e i giovani.”

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Centro Sportivo Don Avataneo” è composto dal Presidente Mario Sabena, dal Vice Presidente Bartolo Carena, dai consiglieri Marco Biolatti, Massimo Filippa e Marica Trucco e coinvolge i presidenti delle altre società sportive.