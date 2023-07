Matteo Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): “25 interventi per quasi 1 milione di euro per la messa in sicurezza del territorio"

Oggi la Regione Piemonte ha annunciato una serie di importanti interventi destinati a migliorare la sicurezza e la transitabilità in diverse aree del territorio.



“I numerosi investimenti - ha annunciato il vicepresidente della commissione Ambiente, il leghista Matteo Gagliasso - - per il Cuneese sono mirati a garantire una maggiore protezione per la cittadinanza e l'ambiente circostante, riguardano vari comuni della provincia.



A Barge, saranno stanziati 82.000 euro per la messa in sicurezza e il ripristino della transitabilità della strada comunale via Pian Luis.



A Bernezzo, 17.019 euro saranno destinati alla rimozione del materiale flottante che ostacola il corso dei fiumi Rio S. Anna e Rio Creusa. Brossasco, riceverà l'importo di 32.600 euro che verrà impiegato per lavori di messa in sicurezza del piano viabile e della scarpata a valle della borgata San Sisto, Busca, una somma di 23.790 euro sarà destinata alla messa in sicurezza della strada in diverse località, tra cui Valmala Pian Pietro verso Lemma, Borgata Chiaplin verso Melle e Borgata Arvatti.



A Frabosa Soprana, andranno 40.000 euro per interventi di somma urgenza lungo la strada Comunale Mondagnola, e ulteriori 14.000 euro per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale via Lanza Serra. Per Guarene, saranno destinati 25.000 euro per il ripristino del muro di recinzione del cimitero comunale.



A Isasca, 15.250 euro saranno utilizzati per la messa in sicurezza della strada comunale nella Borgata Poncino, mentre 43.000 euro saranno impiegati per la messa in sicurezza delle zone Nazzari e Balou nella strada comunale Foresti.



A Lisio, un importo di 70.000 euro sarà dedicato a interventi per il completamento delle opere di sistemazione idraulica del torrente Mongia e della movimentazione dei materiali litoide depositati.



A Melle, 30.000 euro saranno stanziati per interventi di ripristino e messa in sicurezza della strada Comba.



A Monasterolo Casotto, l'importo di 20.000 euro sarà impiegato per il consolidamento delle sponde idrografiche destra e sinistra del torrente Castorello, lungo le strade limitrofe e per il ripristino della sezione di deflusso.



A Montemale di Cuneo, 25.620 euro saranno destinati alla messa in sicurezza della strada comunale e dell'abitato nella località Brondel.



Ancora a Neviglie, 48.000 euro saranno investiti per la sostituzione della tombinatura, opere di rallentamento delle acque e trattenuta del materiale lungo un tratto di strada comunale nella località Ronconuovo.



A Paesana, l'importo di 18.300 euro sarà destinato ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada per le Borgate Brich e Ruà Di Per nella località Cedo.

A Pagno, 79.300 euro saranno impiegati per i lavori di ripristino della viabilità e dell'accesso alle abitazioni civili, nonché per la messa in sicurezza di varie strade comunali.



A Pamparato, 16.300 euro saranno destinati a interventi di somma urgenza per la rimozione delle macerie precipitate sulle strade comunali Melu e Costa, e per il ripristino degli attraversamenti e delle cunette stradali.



A Revello, 13.420 euro saranno impiegati per interventi di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale via Comba Olla.



A Rifreddo, l'importo di 11.200,91 euro sarà destinato al ripristino della viabilità delle strade comunali.

A Sanfront, saranno destinati 39.300 euro per la sistemazione dei dissesti nella località Balma Boves, e ulteriori 123.500 euro per i lavori di sistemazione dei dissesti lungo la via dei Fiori.

Mentre Sinio, conterà su 50.000 euro impiegati per interventi di ripristino e consolidamento dell'opera di difesa spondale danneggiata nella località Borgonuovo.

A Torre Mondovì, 40.000 euro saranno destinati a interventi di ripristino e messa in sicurezza della via Rivorera.

A Valdieri, 20.000 euro saranno investiti per lavori di messa in sicurezza della viabilità pubblica nella località Tetti Grama”.



"Infine - conclude il consigliere regionale di Savigliano Gagliasso - la strada provinciale 180, nella parte che insiste sui comuni di Brondello e Isasca, vedrà 100.000 euro per la costruzione di un banchettone al km 4+350, al fine di prevenire frane e garantire la sicurezza della zona. Con queste importanti iniziative, la Regione dimostra il suo impegno costante verso la tutela dei cittadini e del territorio cuneese, investendo nella sicurezza per tutti i residenti e i turisti che in ogni stagione frequentano la nostra Granda”.