Partenariato ospedale di Cuneo, Martinetti (M5s): "Icardi chiarisca sull'incarico allo studio Barosio e sugli aspetti del Ppp”

"Sulla proposta di partenariato pubblico privato per il nuovo ospedale di Cuneo abbiamo chiesto in Consiglio regionale un'informativa urgente da parte dell'assessore alla Sanità Icardi".

E’ quanto fa sapere il consigliere regionale albese Ivano Martinetti (M5S).



Secondo l’esponente pentastellato "sono ancora troppi gli interrogativi sul tavolo, a cominciare dall'incarico affidato allo studio Barosio di Torino, accennato dall'assessore ma di cui non si conosce nulla. Né il contenuto, né l'importo sostenuto per ottenere il parere e nemmeno per quale motivo non sia stata interpellata prima l'avvocatura regionale sulla questione della decadenza, o meno, della proposta del partenariato in occasione dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti".



"A questi e altri interrogativi pretendiamo risposte nelle sedi opportune – aggiunge Martinetti –. L’assessore deve convincere non solo noi, ma tutti i piemontesi sul fatto che la proposta di PPP sia la più vantaggiosa rispetto alle altre ipotesi sul tavolo (comprese le nuove possibilità offerte dal nuovo Codice dei Contratti). Pensiamo sia quantomai necessario un confronto in merito al progetto del nuovo ospedale di Cuneo e, più in generale, sui nuovi ospedali che s’intendono realizzare nella nostra regione. Questa Giunta ha perso fin troppo tempo. Icardi e la Giunta riferiscano subito in Consiglio regionale ed in Commissione sanità".