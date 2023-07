Riprendono gli appuntamenti "La tana del lupo - the big family"

Il centro aggregativo "La tana del lupo - the big family", promosso dal Comune di Cervasca, CSAC, Istituto Comprensivo, le parrocchie e gestito dalla Cooperativa Valdocco e IPI Adler, è uno spazio giovani rivolto alle ragazze e ai ragazzi di Cervasca e frazioni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Gli obiettivi che si perseguono sono i seguenti:

creare uno spazio sicuro e libero in cui i ragazzi possano sperimentarsi liberamente e attivamente;

offrire occasioni aggregative e ludiche adeguate;

favorire la socializzazione e l'integrazione tra pari;

attivare i differenti attori presenti all' interno della comunità per creare rete e per mettere a disposizione del gruppo le proprie conoscenze e competenze.



"I ragazzi – riferisce l'assessore Daniela Benessia – inizialmente hanno pensato a fornire un’identità allo spazio, scegliendo il nome e decidendo, di comune accordo, come allestire il locale per poi utilizzarlo come uno spazio aggregativo per svolgere attività libere e strutturate".



"La tana del lupo - the big family" è stata inaugurata e aperta alla comunità il 3 maggio 2023 presso il Centro d' Incontro in via Roma, 20 a Cervasca.

Lo spazio viene aperto due giorni alla settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 15:00 alle 17:00 e, dopo una breve pausa estiva, riprenderà il 2 agosto.



Elenco appuntamenti estivi: