Valle Maira: il calendario fotografico 2024 di Loris Astesano, guida escursionistica e blogger locale

Una bellissima notizia per gli amanti della Valle Maira e della fotografia.

È disponibile il nuovo Calendario Fotografico 2024 della Valle Maira, il primo realizzato interamente da Loris Astesano, guida escursionistica e blogger locale.

La fotografia? Molto più che una passione per questo giovane e talentuoso ragazzo. È esigenza profonda, nel custodire attimi e nel raccontare, della natura, la sua straordinaria bellezza.

“È grazie alle escursioni che qualche anno fa ho sentito il bisogno di iniziare a scattare fotografie - racconta - per custodire quello che di meraviglioso avevo visto ed ammirato. Una mia raccolta, così, di immagini ed emozioni che negli anni è aumentata sempre più. Era da un po’ che pensavo ad un calendario, finalmente ce l’ho fatta!.”

Il lago Visaisa, la Rocca Provenzale e Castello, borghi e borgate più o meno conosciute,… Il calendario passa in rassegna, mese per mese, alcuni dei più bei panorami della Valle Maira. Ogni fotografia è accompagnata dai giorni mensili con festività e lune, ma anche da un breve testo esplicativo e da un QrCode che è possibile scansionare con il proprio smartphone per scoprire escursioni, articoli con maggiori informazioni e contenuti extra.

Il Calendario è disponibile per l’acquisto in vari negozi in tutta la provincia di Cuneo e online: per l’acquisto o la consultazione dei negozi, visitare il sito lorisastesano.com.

Contatti

Loris Astesano

Telefono: 320 1645422

Email: loris.astesano@gmail.com

Sito: lorisastesano.com

Facebook: Loris Astesano - Guida Escursionistica

Instagram: @lo.a.st