Gravissimo incidente a Monteu Roero: quattro persone coinvolte, morta una donna

Gravissimo incidente a Monteu Roero, in frazione Sant'Anna, nei pressi della trattoria Tre Rii, dove un Fiat Doblò, per cause in fase di accertamento, è uscito di strada ribaltandosi, senza coinvolgere altri mezzi.

A bordo quattro donne, una delle quali è purtroppo deceduta sul colpo. Si tratta di Graziella Conte, classe 1941, residente a Pecetto Torinese.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla, nonostante l'ingente dispiegamento dei soccorsi. Sul posto anche l'eliambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare il ferito più grave, in codice rosso, al CTO di Torino. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le altre due donne ferite hanno riportato traumi calssificati con codice giallo e codice verde. Sono state trasferite all'ospedale di Verduno e a quello di Cuneo.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Alba e i carabinieri di Canale, che stanno riscostruendo la dinamica del drammatico incidente.