Commercialisti e legalità oggi: una tavola rotonda a Cuneo

Si è svolto giovedi 20 luglio a Caraglio l’incontro dei Dottori Commercialisti con Forze dell’Ordine, Guardia di Finanza con il Comandante Provinciale Mario Palumbo, Carabinieri con il Comandante della Compagnia di Bra Massimo Caputo; istituzioni, con il Presidente della Provincia Luca Robaldo, la Sindaca di Caraglio Paola Falco e l’Assessore Comunale alla Cultura Cristina Clerico; il Sostituto Procuratore Ciro Santoriello e il rappresentante del Consiglio Nazionale dei Commercialisti Salvatore Regalbuto e dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo Alessandro Ferrero che si sono confrontati in una tavola rotonda moderata dal Presidente dei Commercialisti Fabio Cigna per discutere del tema della legalità oggi.

Un tema importante e trasversale che vede i professionisti a fianco dello stato per promuovere la legalità nel tessuto sociale del paese. Sono emersi spunti molto interessanti quali la necessità di un confronto senza pregiudizi tra giovani e meno giovani, il bisogno di trasmettere con l’esempio più che con le parole la cultura della legalità. Occorre recuperare i valori non per evitare multe e sanzioni ma per perseguire principi di valore. Un auspicio che ha suggellato la conclusione dell’incontro.