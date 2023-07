L’Usato Audi premium è da Audi Zentrum Cuneo

L’acquisto di un’auto è un momento delicato perché, a fronte dell’investimento, abbiamo bisogno di individuare la vettura che soddisfi al meglio le esigenze. Altro grande dilemma che spesso ci si pone è se convenga acquistare un’auto nuova o usata. Per valutare con attenzione l’acquisto, è indispensabile partire dall’utilizzo che si fa della vettura, quanti chilometri si percorrono annualmente e per quanto tempo si intende tenere l’auto prima di rivenderla. Per chi è solito cambiare frequentemente l’auto, l’Usato Audi è un’ottima idea per risparmiare denaro, evitare che la svalutazione intacchi il capitale investito e guidare un’auto premium.

Usato Audi: i vantaggi di rivolgersi a una Concessionaria Ufficiale Audi

La ricerca dell’Audi usata, può essere effettuata scorrendo gli annunci online o affidandosi alle Concessionarie Ufficiali Audi come quella di Via Attilio Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, presieduta da Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans. Da Audi Zentrum Cuneo, oltre a poter contare sull’alta specializzazione del personale e sulla possibilità di effettuare un test drive per trovare il giusto feeling con la vettura, è disponibile una ricca selezione di Usato Audi in pronta disponibilità. La scelta può spaziare dalle compatte Audi A1 e A3 ai SUV come Audi Q3, fino alle intramontabili station wagon. Senza contare il livello di esclusività offerto da Audi Prima Scelta :plus, l’Usato Garantito Audi che assicura l’accuratezza di 110 controlli, dal più piccolo dettaglio di carrozzeria all’intero motore, per un risultato pari al nuovo con garanzia fino a quattro anni dalla data di acquisto, certificazione del chilometraggio, permuta dell’usato e molti altri vantaggi.

Audi A1 Usate: le sportive compatte

Le Audi A1 usate sono le vetture compatte più apprezzate, caratterizzate da un design che fa subito colpo e dalle linee eleganti e sportive. Disponibili da Audi Zentrum Cuneo sia in versione a tre porte sia a cinque porte, gli interni di Audi A1 propongono uno stile moderno e sofisticato, con tecnologie all’avanguardia di alta qualità come il sistema di infotainment MMI touch in grado di riconoscere la scrittura. Grazie ai servizi digitali top di gamma integrati, è possibile usufruire di un’ampia gamma di funzioni quali i nuovi modelli delle città in 3D, che riproducono i centri di numerose città in mappe dettagliate. Inoltre, con Amazon Alexa e Amazon Music, si può utilizzare l’assistente vocale per ascoltare la musica di Amazon ovunque, e in tutta semplicità, senza bisogno di scaricare app o collegarsi allo smartphone. Tra le alimentazioni disponibili di A1 è possibile scegliere motori a benzina e diesel, con potenze che variano da 95 a 200 CV, per una guida entusiasmante in grado di affrontare ogni percorso. Il prezzo medio delle Audi A1 usate si aggira intorno ai 15.000 e 30.000 euro, a seconda degli allestimenti e optional presenti.

Audi A3 usate: design avanguardistico e tecnologie innovative

Look avanguardistico e sportivo, carattere tecnologico, innovazione in ogni dettaglio. Salire a bordo delle Audi A3 Usate è sempre un’emozione: il comfort alla guida raggiunge i massimi livelli, grazie a funzionalità innovative e sistemi di assistenza alla guida che supportano il conducente, per esempio, nelle manovre di aggiramento dell’ostacolo, nelle fasi di accelerazione e di frenata. Disponibili nella versione Sportback e Sedan (berlina), internamente sono dotate di un design elegante, funzionale e con tecnologie avanzate come il sistema di navigazione MMI e il sistema di infotainment con schermo touchscreen a colori da 10,1 integrato nella superficie nera e lucida della plancia, orientata verso il conducente, ad esaltare la sportività della vettura. Le Audi A3 usate sono disponibili con alimentazioni benzina, ibride e diesel anche quattro ruote motrici. Il prezzo medio è di circa 25 mila €, ma a seconda di allestimenti e optional si arriva anche oltre i 35.000 euro.

Audi A4 usate: sportività, fascino e prestigio

Ideali per gli spostamenti di tutta la famiglia così come per trasferte di lavoro, le Audi A4 Usate sono sinonimo di sportività, fascino e prestigio. Versatili e perfettamente adatte sia ai tratti urbani sia a quelli extraurbani, il loro fascino emerge in maniera decisa grazie al design progressivo del frontale, sagomato con precisione, e al posteriore caratteristico. Grazie ad Amazon Alexa e Amazon Music, già integrati, è possibile usufruire dell’assistente vocale di Amazon e ascoltare la musica che si desidera ovunque ci si trovi e in tutta semplicità, senza dover scaricare app o collegare lo smartphone. A bordo la parola d’ordine è “comfort” con spazi generosi e funzionalità extra, come il pacchetto luci ambiente e profilo multicolore. Le dimensioni dell’abitacolo consentono di viaggiare in perfetta comodità e, nelle versioni più recenti, la tecnologia raggiunge livelli di vera avanguardia che di contare su una guida predittiva e altamente efficiente. Disponibili sia con alimentazione diesel sia benzina, i prezzi per le A4 usate si aggirano tra i 20 mila e 40 mila euro.

Audi Q2 usate: i SUV urbani dal look audace e dal design unico

Le Audi Q2 Usate sono spazio, eleganza e innovazione. I SUV urbani dal look audace e dal design unico, si distinguono per l’ampia gamma di opzioni di infotainment, e per la tecnologia dynamic suspension. Ideali per la guida in città, ma anche per le avventure fuoristrada, le Audi Q2 sono dotate di proiettori a LED Audi Matrix che garantiscono un’illuminazione ottimale del percorso in ogni condizione, senza abbagliare gli altri veicoli. Efficienti nelle prestazioni e con motori di categoria superiore, le Audi Q2 usate presentano un ampio abitacolo accompagnato da uno spazioso bagagliaio che soddisfa ampiamente le esigenze in ogni situazione: con gli schienali dei sedili posteriori ribaltati, il vano di carico raggiunge una capienza di 1.050 litri. SUV urbani capaci di distinguersi, assicurando massimo comfort ed emozioni allo stato puro per un divertimento assoluto. Su Audi Q2 è disponibile il servosterzo progressivo di serie: la servoassistenza viene regolata in funzione della velocità e dell’angolo di sterzata. Questo si traduce in uno sterzo più diretto alle basse velocità e più confortevole durante le manovre, mentre alle alte velocità risulta più dinamico. Gli ammortizzatori adattivi si adeguano alle diverse situazioni di guida tramite il controllo elettronico. Le Audi Q2 sono disponibili sia con alimentazioni benzina sia diesel, con un prezzo medio di vendita, nelle vetture usate, di 25-30 mila €. Scegliendo il motore TDI, è disponibile anche la trazione integrale quattro di serie.

Audi Q3 usate, al centro della scena grazie a spaziosità e praticità

Le Audi Q3 Usate sono i SUV compatti dalle mille sfaccettature, al centro della scena grazie a spaziosità e praticità. Con il loro look atletico e dinamico, le Audi Q3 esprimono il progresso di uno stile di vita urbano, perfetto anche per le famiglie. Disponibili anche nella versione coupé con la Audi Q3 Sportback, hanno un caratteristico aspetto grintoso, interni di qualità e tecnologia avanzata. Grazie all’ampio spazio presente nei sedili posteriori e le misure generose del bagagliaio, le Audi Q3 usate sono auto confortevoli adatte per le sfide e la guida di tutti i giorni. Inoltre (pur essendo un SUV dall’assetto rialzato) rimangono agili e scattanti nelle strade cittadine, assorbendo in modo perfetto grandi e piccoli urti. Mentre, nei lunghi viaggi, risultano piacevolmente veloci e composte. Nel mercato delle Audi usate è possibile trovarle, con cambio automatico o manuale, sia nelle classiche motorizzazioni a benzina e diesel sia nella più recente ibrida plug-in. Il prezzo medio si aggira sui 35-40 mila euro.

