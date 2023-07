Trasforma le tue foto con il generatore di ritratti AI di CapCut: scatena nuove possibilità

La fotografia ha fatto molta strada, dal catturare semplici ricordi alla narrazione di storie accattivanti. Man mano che le tecnologie continuano ad evolversi, anche i mezzi per modificare e perfezionare le nostre foto continuano a evolversi. Entra in AI Photo Generator di CapCut, uno strumento rivoluzionario di un editor video online gratuito che ti consente di trasformare completamente le tue foto con pochi clic.

L'emergere di CapCut come editor video online gratuito ha portato un'ondata di funzionalità di editing video facili da usare. Con l'introduzione di AI Photo Generator, CapCut ha compiuto un enorme salto nel regno del fotoritocco, aprendo la strada a una valanga di possibilità creative.

Dove utilizzare le nuove funzionalità di CapCut

La potenza di CapCut non risiede solo nella sua gamma di funzioni, ma anche nella versatilità delle sue applicazioni. Esploriamo dove ciascuno di questi entusiasmanti strumenti può essere utilizzato al meglio:

Upscaler di immagini AI

Un vero toccasana per fotografi professionisti, grafici e creatori di contenuti, questa funzione eccelle nell'upscaling delle immagini per stampe ad alta risoluzione o display digitali. È perfetto anche per perfezionare le immagini prese da dispositivi meno recenti o acquisizioni a bassa risoluzione.

Correzione del colore

Uno strumento universalmente prezioso che può dare vita alle tue foto. Ideale per fotografi e influencer dei social media, trasforma una foto noiosa in un'immagine vibrante che attira l'attenzione adatta a qualsiasi piattaforma visiva.

Trasferimento stile immagine AI

Questa funzione è un dono degli dei per designer, artisti e chiunque desideri dare alle proprie fotografie un tocco artistico unico. Imita lo stile di artisti famosi e crea progetti personali o professionali unici.

Generatore di ritratti AI

Divertente e versatile, questo strumento può generare avatar per i tuoi profili di social media e personaggi dei videogiochi o semplicemente permetterti di vedere una versione unica, generata dall'intelligenza artificiale, di te stesso o dei tuoi amici.

Restauro fotografico

Ideale per storici, genealogisti o chiunque desideri ripristinare vecchie foto di famiglia. Questo strumento dà vita ai tuoi ricordi più preziosi.

Immagini da colorare

Artisti e designer possono aggiungere un tocco di colore a vecchie immagini in bianco e nero o trasformare i loro schizzi in bianco e nero in colorate opere d'arte per creare un mix distintivo di stili vintage e moderni.

Illumina l'immagine

Perfetto per i fotografi che lavorano in condizioni di scarsa illuminazione, come la fotografia naturalistica o di eventi. È anche utile per migliorare le foto casuali dello smartphone scattate in condizioni di illuminazione non ottimali.

Una semplice guida all'utilizzo del generatore di foto AI di CapCut

Ora che hai familiarità con le funzionalità, vediamo come utilizzare il generatore di ritratti ai.

Passaggio n. 1 Carica l'immagine

Nella schermata iniziale di CapCut, fai clic su "Strumenti magici".

Quindi seleziona "creatore di ritratti".