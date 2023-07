Alla GART di Neive la mostra "Discensione" del giovane artista Alberto Selvestrel

Il giovane fotografo Alberto Selvestrel è il protagonista della mostra “Discensione”, visitabile dal 4 agosto al 17 settembre prossimi alla GART Arte Contemporanea di Neive.

Era il 2017 quando GART inaugurava la prima mostra nella sua prima sede, attualmente divenuta quella storica. La mostra presentava tre artisti diversi che sperimentavano in modo differente la fotografia. Uno tra questi era Alberto Selvestrel, appena ventenne.

Le sue fotografie dimostravano già la personale attitudine a ricercare perfetti equilibri tra paesaggi naturali e antropici. L’osservazione del mondo e le molteplici linee guida che questo suggeriva lo hanno portato nel tempo ad interrogarsi sul rapporto tra frammentazione e unità.

Con studi di matrice filosofica ed una continua, quanto spontanea, propensione alla fotografia, Alberto Selvestrel ha iniziato la sua carriera espositiva tra Milano, Londra e Bruxelles. Successivamente a diversi riconoscimenti, nel 2020 Automobili Lamborghini gli ha affidato la realizzazione del progetto fotografico “With Italy, For Italy”. L’anno successivo viene selezionato da Fondazione Elpis, in collaborazione con Galleria Continua, per il progetto nazionale “Una boccata d’Arte”, e parallelamente diventa ufficialmente Fujifilm Ambassador.

Ora, con grande entusiasmo la direttrice della galleria GART Arte Contemporanea, Francesca Carbone, conferma la rappresentanza di Alberto Selvestrel in occasione dell’apertura della mostra personale del fotografo, focalizzata su un nuovo ed inedito progetto di ricerca.

La mostra sarà visitabile dal 4 agosto al 17 settembre 2023 nella sede di Neive in via Rocca 31.

La galleria è aperta il lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00.