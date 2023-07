Ceva, la Croce Bianca organizza una corsa non competitiva aperta a tutti

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca di Ceva organizza per martedì 8 agosto, a partire dalle ore 19, una corsa non competitiva o una camminata a passo libero aperta a tutti, bambini inclusi.

La manifestazione ludico sportiva, che al momento ha raccolto oltre 150 iscrizioni, è finalizzata alla promozione della salute, alla socializzazione e alla ricerca di nuovi volontari.

La corsa, con inizio e fine in piazza del Comune di Ceva, si snoda su due percorsi, uno di cinque chilometri e uno più breve di due chilometri e mezzo. Prevista anche la possibilità di ristoro. La serata sarà allietata dalla musica selezionata dal Dj Maurizio Giuliano.

«La corsa non competitiva – spiega Filippo Dapino, presidente della Croce Bianca Ceva – nasce dall’idea di Paolo Castellino, volontario della Croce Bianca di Ceva da oltre vent’anni. Con questa iniziativa, dedicata allo star bene insieme e alla tutela della salute, intendiamo mostrare la nostra associazione sotto un altro aspetto, più giocoso, e avvicinare i cittadini al mondo del volontariato del soccorso. A tal proposito – prosegue Dapino – lancio un appello a entrare a far parte della nostra grande famiglia diventando volontarie soccorritrici e volontari soccorritori. Donare parte del proprio tempo libero per aiutare gli altri è un’attività di grande valore sociale. I corsi di formazione sono completamente gratuiti e sono aperti a tutti i cittadini maggiorenni. A titolo personale e a nome di tutto il Direttivo della Croce Bianca Ceva ringrazio Paolo Castellino e tutti i volontari che si stanno impegnando per la buona riuscita di questa bella iniziativa».

La corsa è promossa da Croce Bianca Ceva in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico Val Tanaro e l’Avis sezione comunale di Ceva con il patrocinio della Città di Ceva. Per maggiori informazioni e pre adesioni scrivere al numero 3487463829.