Gambasca celebra San Giacomo Apostolo, suo patrono

Da venerdì 28 a lunedì 31 luglio Comunale Gambasca celebrerà la Festa Patronale di San Giacomo Apostolo. Ricchissimo il calendario degli appuntamenti in programma.

Venerdì 28

Alle 21.30 Summer Party dj set in piazza Gauthier, ad ingresso libero.

Alle 22 Hamburger & Chips in collaborazione con “Il covo” e con la “Macelleria fratelli Allio”, sotto la tendostruttura allestita in piazza Gauthier.

Sabato 29

Alle 14.30, presso la Bocciofila Comunale, “Gara dell’amicizia” a petanque riservata a bambini e ragazzi.

Alle 20, cena argentina a base di “disco argentino”, formaggio, batiaje (paste dolci di mais) e bevande a 15 euro. Le prenotazioni si ricevono anche via whatsapp al numero 3493482997 entro il 24 luglio.

Alle 21 Live Music con Red Klover, in piazza Gauthier ad ingresso libero.

Domenica 30

Alle 10.15 Concerto della Banda Musicale di Revello con sfilata per le vie del paese partendo da piazza Gauthier.

Alle 11 Santa Messa solenne in onore di San Giacomo Apostolo e, a seguire, deposizione di una corona d’alloro al monumento che ricorda i Caduti di tutte le guerre.

Alle 12, consegna degli “Attestati di stima e riconoscenza” seguita dal rinfresco offerto dal locale Circolo ACLI.

Alle 19.45, in piazza Gauthier “Apericena in blu” in collaborazione con la gastronomia “Petali di Margherita” con menù a 12 euro a base di insalatina di bresaola, insalata di riso venere, crespelle alla valdostana e tiramisù al caffè. Speciale menù bimbi a 6 euro.

Alle 21 serata danzante su palchetto con l’orchestra “Liscio Simpatia”.

Lunedì 31

Alle 14 gara a petanque presso la Bocciofila Comunale.

Alle 15.30 “Gioca bimbi” con merenda offerta dai donatori di sangue del gruppo Adas.

Alle 17.30, in bocciofila, grande “costipata” locale.

Per l’intero arco della festa sarà in funzione un luna park.