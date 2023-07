Il Teatro della Tosse chiude l’edizione 2023 di Cuneo Illuminata

Volge al termine questa straordinaria edizione di Cuneo Illuminata: il prossimo sarà infatti l’ultimo weekend del ricco programma.

Per l’occasione venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio arriverà in città il Teatro della Tosse con “Shakespeare by night”, uno spettacolo itinerante a stazioni con la regia di Emanuele Conte: si inizia al Teatro Toselli e si prosegue dove i personaggi indicheranno, per un percorso notturno che vuole essere un omaggio a Shakespeare e alle sue opere, in cui coraggio, bellezza e amore convivono con dubbi, ambiguità e violenza, in una lotta continua tra luci e ombre.

Sono previsti spettacoli ogni 20 minuti a partire dalle ore 20. Biglietti disponibili qui: https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx (15€ adulti, 10€ 6-14 anni, gratuito 0-6 anni). Per maggiori informazioni contattare lo 0171698388, il 3334984128 o scrivere a promocuneo@tin.it.

Durante le tre sere si terranno inoltre le ultime accensioni delle luminarie a tempo di musica: venerdì, sabato e domenica alle 22 e 22.30 in piazza Galimberti e via Roma.

Programma completo su www.cuneoilluminata.eu/programma.