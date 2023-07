Gribaudo (Pd): "Salvini interviene su tutto, ma tace sul Tenda"

Chiara Gribaudo, deputata cuneese e vicepresidente nazionale del Partito Democratico, sferra un duro attacco all’indirizzo di Matteo Salvini, vicepremier, segretario federale della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Salvini – afferma la Gribaudo - è ovunque ci sia una telecamera. Lo troviamo alla conferenza sui migranti, lo sentiamo sproloquiare su pace fiscale, salario minimo, ponte sullo stretto, attaccare chi sciopera.

È ovunque, tranne dove si lavora. Sui dossier realmente importanti per il Paese è assente. Dove si spegne la propaganda, il Ministro delle Infrastrutture scompare”.

Gribaudo bolla il ministro come “una comparsa delle istituzioni” e lo chiama in direttamente in causa per le importanti opere pubbliche che interessano il Cuneese.

Annota infatti la parlamentare Dem: “Prendiamo l’esempio del tunnel del Colle di Tenda, su cui il suo Ministero ha un ruolo decisivo. Tutto tace. Lì dove c’è da studiare, cooperare con i territori e le comunità, costruire il dialogo con gli enti locali, Salvini improvvisamente perde l’uso della parola, non decide, è immobile. Così come sul dissesto idrogeologico, il collegamento dell’alta velocità in tutta Italia e via discorrendo.

I fascicoli si accumulano, ma lui – rincara la dose Gribaudo - va avanti imperterrito da un parterre mediatico all’altro. Le conseguenze di questo immobilismo, purtroppo, le abbiamo davanti agli occhi”.