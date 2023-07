Racconigi, approvata all'unanimità la mozione contro le discriminazioni

Nel consiglio comunale del 24 luglio a Racconigi è stata approvata all’unanimità la mozione del gruppo di opposizione, presentata dal consigliere comunale Andrea Bellino: “Un messaggio contro le discriminazioni a favore di una comunità inclusiva”.

Il progetto nasce dal lavoro del gruppo giovani della Lista Civica che ha proposto la realizzazione sul nostro territorio comunale di una panchina arcobaleno. Una installazione che va oltre il suo scopo funzionale per diventare uno spazio simbolico di inclusione, diversità ed accoglienza. I nostri giovani ci stanno insegnando che attraverso l’utilizzo dei colori dell’arcobaleno si può promuovere un messaggio di unità e rispetto per tutte le persone, indipendentemente dalle loro identità di genere, orientamento sessuale, etnia; ci ricordano che la diversità è una risorsa preziosa e che l’inclusione è fondamentale per una comunità forte e solidale.

La mozione del gruppo di opposizione rappresenta un atto concreto e testimonia che lo scambio di esperienze e di sapere tra generazioni porta con sé una valorizzazione reciproca e il raggiungimento di obiettivi condivisi.

Vogliamo ringraziare tutti i giovani che hanno lavorato all’iniziativa, in particolare il consigliere Andrea Bellino che chi si è fatto portavoce della mozione, ma anche tutti i consiglieri comunali che hanno approvato la proposta all’unanimità, dimostrando che un messaggio forte contro le discriminazioni può essere un messaggio condiviso da tutti.

Lista Civica Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi