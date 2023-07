Costigliole Saluzzo stanzia 40mila euro per l'illuminazione pubblica di via Ceretto

Il Consiglio comunale di Costigliole Saluzzo ha approvato lo stanziamento di 40 mila euro per un lotto di illuminazione pubblica in via Ceretto.

L'assegnazione segue alle risorse già allocate per la progettazione.

“Sarà un primo passo – spiega il vicesindaco Nicola Carrino – anche per portare la fibra ottica alla frazione Ceretto e successivamente sarà funzionale all’illuminazione della futura pista ciclopedonale, i cui lavori sono previsti per il 2024.

La nuova illuminazione a led – conclude il vicesindaco - è stata recentemente completata anche in via Lagnasco ed è in programma, oltre che in via Ceretto, anche in via Colonna per il prossimo anno”.