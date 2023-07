Medici di famiglia: a Bagnolo Piemonte incarico alla dottoressa Roberta Merlini

A seguito della cessazione, il 31 luglio, di Giovanni Chiappero dall’attività di medico di Medicina Generale convenzionato, il Distretto ha provveduto all’assegnazione di un incarico provvisorio quale medico di Medicina Generale temporaneamente incaricato dal 1° agosto alla dottoressa Roberta Merlini che svolgerà l’incarico a Bagnolo Piemonte in corso Vittorio Emanuele II, 32 (Ipab Bertone) - cell. 3519058194 – lunedi dalle ore 9 alle 12.30, martedi 19/20, mercoledi 14/17.30, giovedi 9/12,30 e venerdi 8.30/12.30.



Dal 1 agosto sarà altresì possibile contattare il medico tramite mail all’indirizzo: merlini.studiomedico@gmail.com; in via eccezionale il 1° agosto lo studio osserverà l’orario 17/20.

Le visite si svolgono prioritariamente su appuntamento telefonando al numero 351/90.58.194 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore10,00 (al primo accesso gli assistiti sono invitati a presentarsi con la documentazione sanitaria.



Alla cessazione del dottor Chiappero i suoi assistiti residenti nel Comune di Bagnolo Piemonte aventi diritto saranno assegnati d’ufficio alla dottoressa Merlini, fatta salva la libertà di scelta di altro medico con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso.

Gli assistiti non residenti nel Comune di Bagnolo Piemonte in carico al dottor Chiappero alla data del 31 luglio, dovranno invece effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli presenti nel Comune di Bagnolo e nei Comuni vicini, con disponibilità di posti o con procedura online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS; oppure presso gli sportelli distrettuali, con codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata (modulo disponibile presso gli sportelli o sul sito ASL).

La scelta di un medico con disponibilità di posti può essere effettuata anche prima del 1 agosto.

Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio (gli stessi orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini –Medici di Famiglia e Pediatri).”