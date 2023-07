Motori: poco meno di 70 iscritti al Rally storico delle Valli Cuneesi

Sfiorano i 70 gli iscritti al rally storico delle Valli Cuneesi, organizzato dallo Sport Rally Team di Piero Capello, in programma il 29 e 30 luglio a Saluzzo e dintorni.

La competizione, Memorial Johnny Cornaglia, è valida per il Trz, Trofeo rally di Zona, il Memory Fornaca, il Trofeo Michelin Storico, la Coppa 127Pro Energy.

Avrà tre prove speciali da ripetere, quattro il sabato, due la domenica: Brondello (7 km), Valmala (15 km), Montoso (13,20).

La gara partirà sabato 29 luglio, alle 15,31, direttamente dal parco assistenza, allestito presso il foro boario, in via Don Soleri 16. Poi le prime due prove, Brondello (ore 16,05) e Valmala (ore 16,38). Quindi dopo riordino/assistenza (ore 17,32 al foro boario), la ripetizione delle medesime prove, Brondello (ore 19,06) e Valmala (ore 19,39). Passerella di metà gara dalle 20,51 nel centro storico di Saluzzo, in piazza Cavour. In azione, dalle 20 alle 22, gli sbandieratori del borgo san Martino di Saluzzo. Le auto passeranno il riordino notturno (dalle 21,11) in parco assistenza, al foro boario.

Domenica 30 luglio, dalle 10,01 alle 10,31, parco assistenza al foro boario. Sarà il giorno della Montoso, effettuata come ps 5 dalle 11,19 e come ps 6 dalle 13,38, inframezzata da un riordino (ore 11,54 in piazza San Pietro a Bagnolo) e da un Rsz (ore 12,54, stabilimento Perfora di Bagnolo). Arrivo e premiazione a partire dalle 14.46 in piazza Cavour a Saluzzo. A seguire, parco chiuso di fine gara sotto la storica tettoia di ferro.

Nel 2022 la gara era stata vinta dal saluzzese Enrico Brazzoli che, in coppia con Nicolò Barla, proprio in casa aveva dato il meglio della loro Porsche 911 Sc (Movisport), aggiudicandosi 4 delle 6 prove speciali effettuate. Quest'anno non sarà presente. In compenso sono 10 le Porsche iscritte. Al via anche 5 Bmw M3, 2 Subaru Legacy, 5 Opel Kadett, una Toyota Celica, una Ford Sierra, una Fiat X19, solo per citare le auto più performanti. Fra gli equipaggi da tenere d'occhio, il cuneese Alessandro Gino, con Daniele Michi su Bmw M3, e Marenco-Melella su Subaru Legacy. Un solo equipaggio femminile iscritto, formato da Laura Galliano e Debora Malvermi su Peugeot 205. Una ventina i piloti locali.

Importante ricordare che le strade interessate dalle prove speciali chiudono al normale traffico veicolare un'ora e mezza prima del passaggio del primo concorrente. Vengono riaperte trenta minuti dopo l’ultimo, comunque non prima del passaggio della vettura chiudipista con lampeggiante verde.