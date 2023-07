Il torneo di beach volley di Murello si è chiuso con uno spettatore d'eccezione: Gigi Mastrangelo

Una leggenda azzurra: Gigi Mastrangelo è stato ospite venerdì 21 luglio a Murello per festeggiare al meglio la decima edizione del torneo di beach volley.

Un campione nello sport ma anche di semplicità e di disponibilità con tutte le persone che, durante la serata, gli hanno chiesto un autografo o una foto ricordo. Dal suo ritiro professionistico, fa parte del progetto Legend di “Sport e Salute”, un gruppo di ex atleti (tra i quali anche Lucchetta, Magnini, Yuri Chechi...) che ha come obiettivo far crescere i numeri in termini di pratica sportiva tra i ragazzi.

Viaggiando in tutta Italia, tra i palazzetti e vari eventi, attraverso il racconto delle sue esperienze, promuove l’importanza dello sport e di una sana alimentazione, consapevole che, dopo la pandemia, l’attività sportiva è diminuita drasticamente in quanto la maggior parte dei giovani preferisce rimanere a casa davanti ad uno schermo e, oltretutto, a causa un’alimentazione spesso scorretta si è evidenziato un aumento di casi di obesità giovanile. Dovendo descrivere “il Mastro” con 3 aggettivi si è immediatamente dichiarato “pignolo”, preciso sia nella vita privata che nella sua carriera, quindi “leale”, una qualità che anche lo sport ti insegna e “umile”, arrivando da una famiglia semplice di un piccolo paese della provincia tarantina, è rimasto sempre la stessa persona.



Ha seguito con grande interesse le semifinali e la finale del torneo dove tutte le squadre hanno davvero lottato e dato il meglio di sé, conscie di star gareggiando davanti ad una leggenda della pallavolo.



“I guardiani della caraffa” di Fossano hanno ottenuto il primo posto, seguiti da ”I Fenicotteri”, al terzo posto si sono piazzati “The Legend” mentre al quarto posto “Le bimbe di via Colombo”. Durante la premiazione, Mastrangelo ha voluto anche dare un riconoscimento speciale al miglior giocatore del torneo, Tudor de “I guardiani della caraffa”, regalandogli un suo pallone autografato.



Al termine, come da tradizione, tutte le squadre hanno festeggiato fino a notte fonda con la cena conclusiva omaggiata dalla Proloco in piazza a cui, quest’anno, si è aggregato con entusiasmo anche Gigi Mastrangelo.



L’associazione Leun d’or Murello asd e i ragazzi che hanno organizzato il torneo, Tommaso, Paolo, Alessandro e Mauro, hanno consegnato al Mastro una targa ricordo, così come anche il sindaco, Fabrizio Milla, a nome della cittadinanza ha voluto omaggiare la sua partecipazione con il gagliardetto di Murello, “Le calandrine” della panetteria Olivero, dolce tipico della città e la maglietta della straMurello.



Ringraziando anche la proloco di Murello che ha accompagnato tutte le sere del torneo con cibo e bibite a volontà e Rainero Lorenzo, arbitro ufficiale del torneo, si è conclusa ufficialmente questa edizione. Ma è solo un arrivederci al prossimo anno. Parola degli organizzatori!