Contro grandine e gelate contributi dalla Regione per 3 milioni di euro

Opportunità importanti per gli agricoltori della Granda: la Regione Piemonte ha stanziato 3 milioni di euro complessivi sui bandi regionali che apriranno nel mese di agosto.

“Così la giunta regionale - spiega Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale - ha attivato un ulteriore intervento dello sviluppo rurale 2023 - 2027 (misura SRD06) a sostegno degli imprenditori agricoltori per investimenti nella prevenzione dai danni alle colture causati da fenomeni atmosferici anomali e di maggiore intensità”.

“Purtroppo - prosegue Graglia - si tratta di avversità climatiche che negli anni si ripetono e che determinano gravi danni alle produzioni e che colpiscono in maniera particolarmente forte vigneti, frutteti e coltivazioni orticole”.

Attraverso i bandi - che apriranno nel mese di agosto - si potrà contare su una donazione finanziaria di 2 milioni di euro per investimenti in reti antigrandine. Un altro intervento prevede fondi per l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina perprevenire i danni dal gelo ed ha una dotazione finanziaria di un milione di euro.

“Entrambe le misure - conclude il vicepresidente del Consiglio regionale Graglia - sono destinate ad agricoltori singoli o associati“.