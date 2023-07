Bra, gli 80 anni della “Pastasciutta antifascista” celebrati nel ricordo dei fratelli Cervi (Foto)

Offrire una pastasciutta a tutto il paese per festeggiare la caduta del fascismo. Fu questa l’iniziativa dei fratelli Cervi, il 25 luglio 1943, appresa la notizia della destituzione e dell’arresto di Mussolini.

Tutti in fila per avere un piatto di maccheroni conditi con burro e formaggio che, in tempo di guerra e di razionamenti, erano un pasto di lusso. Sempre nel 1943 la famiglia pagherà un caro prezzo per quel gesto: il 28 dicembre tutti e sette i figli maschi di Alcide Cervi verranno fucilati dai nazifascisti.

Nessuno poteva immaginare che per la liberazione effettiva del Paese si sarebbe dovuto attendere altri venti terribili mesi, ma quella pastasciutta ebbe comunque il sapore di una festa di libertà e di solidarietà.

Così, dal 1947, l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) propone una rievocazione di quei fatti in tante piazze d’Italia e, non da ultimo, a Bra. Grande partecipazione domenica 23 luglio nell’area verde di San Michele, dove è stato possibile rinverdire il ricordo della fine della dittatura fascista attraverso interventi, canti resistenti e gli intrattenimenti di magia di Tino Genta in arte Mister Kappa, accompagnati dall'immancabile pasta al sugo.

Hanno onorato l’appuntamento, tra gli altri, il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, il presidente della sezione Anpi Alba-Bra, Langhe e Roero, Michele Cauda, accompagnato dal vice presidente Claudio Gallizio ed il presidente ANPI di Carrù, Rosita Oreglia.

Così, a distanza di 80 anni esatti da quel 25 luglio 1943, la pastasciutta condivisa tra tutti i partecipanti, come fu per i Cervi, è stato un modo festoso e consapevole per rinnovare il comune sentimento antifascista, solidale ed inclusivo, quanto mai necessario e attuale.

Storia della “Pastasciutta antifascista”

La “Pastasciutta antifascista”, come ogni anno, si rifà a quella organizzata dai fratelli Cervi nell’Emilia del 25 luglio 1943. Infatti, essi, che saranno brutalmente torturati e fucilati nel successivo 28 dicembre dai fascisti, vennero a conoscenza della notizia della caduta di Mussolini sulla via del ritorno dai campi nei quali lavoravano, incontrando numerose persone in festa. Sebbene sapessero che la guerra non fosse finita, decisero di festeggiare comunque l’evento, un momento di pace dopo 21 anni di dittatura fascista, che però al Nord Italia vedrà successivamente l’appendice della Repubblica di Salò.