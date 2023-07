Oggi è Sant'Anna: al Santuario a lei dedicato celebrazioni al via con la processione e la messa internazionale

Tanti i pellegrini che, in questi giorni, hanno raggiunto a piedi il santuario di Sant'Anna di Vinadio. Zaino in spalla, qualcuno è partito da casa, altri da Pratolungo, in base al tempo e alla condizione e preparazione fisica, trattandosi comunque, almeno nell'ultima parte, di un percorso di montagna e in salita.

Quello di Sant'Anna è il santuario più alto d'Europa, a 2020 metri di altitudine, in un angolo delle Alpi tra le valli Stura, Gesso e Tinèe, circondato dalle cime imponenti della Maladecia a Sud e della Bravaria a Nord.

Molti sono in arrivo proprio in queste ore, perché oggi è il 26 luglio, giorno che il calendario cristiano dedica a Sant'Anna. A piedi, in bici o in auto.

I festeggiamenti e le celebrazioni prendono il via stamattina alle 10, con la processione alla Rocca dell’Apparizione; alle 11 è in programma la Santa Messa internazionale, presieduta dal vescovo Piero Delbosco e dai vescovi francesi, animata dal Coro interparrocchiale “Pacem in terris” di Cuneo.

Alle 14 il coro si esibirà in un concerto spirituale, alle 15 la sempre attesa benedizione dei bambini e delle famiglie. Messa alle 16 e secondi Vespri alle 18.

Anche sabato 29 e domenica 30 luglio il programma religioso sarà intenso: alle 11 la Santa Messa presieduta dal vescovo Giuseppe Cavallotto e animata dalla cantoria di Sant’Anna di Boves; alle 14 la resentazione del libro “Il grido dei profeti” a cura sempre del vescovo Giuseppe Cavallotto; nel pomeriggio la Santa Messa festiva animata dalla cantoria parrocchiale di Moiola e alle 21 la Processione aux flambeaux